Alemania expulsa a dos diplomáticos rusos

Alemania declaró hoy persona non grata a dos diplomáticos rusos tras el asesinato en agosto de un ciudadano georgiano-chechén en Berlín, muerte que está siendo investigada por la Fiscalía al sospechar que fue ordenado directamente por Moscú o la república norcaucásica rusa de Chechenia.



En virtud del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, "el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró hoy y con carácter inmediato persona non grata a dos empleados de la embajada rusa en Berlín", informó la diplomacia alemana en un comunicado.



Con este paso, "el Gobierno reacciona al hecho de que las autoridades rusas, a pesar de repetidas solicitudes expresas y a alto nivel, no han contribuido de manera suficiente al esclarecimiento del asesinato el pasado 23 de agosto en el parque Tiergarten de Berlín, agrega.



El comunicado señala que esta exigencia fue expresada de nuevo por el secretario de Estado alemán, Andreas Michaelis, al embajador ruso, Serguéi Necháyev, el pasado 20 de noviembre en una conversación que tuvo lugar en el Ministerio.



"Aún así, la parte rusa ha gestionado al igual que en los meses precedentes de manera dilatoria la solicitud del Gobierno de colaborar en el esclarecimiento", indicó.



En opinión del Gobierno alemán, "la colaboración seria y sin demora de las autoridades rusas sigue siendo imprescindible y aún más urgente en vista de que el fiscal federal asumió hoy la investigación con el argumento de que hay indicios reales suficientes" de que el asesinato fue encargado por las autoridades rusas o de la república autónoma de Chechenia como parte de la Federación Rusa.



El Ministerio agrega que el Gobierno alemán se reserva la posibilidad de tomar medidas adicionales en este asunto a la luz de las investigaciones.



La justicia alemana considera que existen "sospechas firmes" de que la víctima, Zelimjan Jangoshvili, de 40 años, conocido también con el nombre de Tornike K., fue asesinado por un ciudadano ruso que identifica como Vadim K., alias Vadim S.



El sospechoso fue detenido el 23 de agosto pasado poco después de la muerte de Jangoshvili de un tiro en la cabeza, disparado desde una bicicleta en pleno Tiergarten, el parque central de la capital alemana.



Desde el Kremlin se ha negado cualquier vínculo del Estado ruso con el asesinato y calificado de "absolutamente infundadas" las acusaciones publicadas por medios de prensa alemanes.



La víctima había luchado en la guerra de Chechenia al lado de los rebeldes y posteriormente formó parte de las fuerzas de seguridad georgianas.



El presunto autor del asesinato fue inicialmente identificado en medios rusos como Vadím Sokolov, pero según el portal de investigación The Bellingcat se llama realmente Vladímir Krásikov y estaría vinculado a otro asesinato muy parecido cometido en 2013 en Moscú.