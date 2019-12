Amenaza a la salud, falta de acuerdos en la COP25

El fracaso de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), tras dos semanas de negociaciones en que los países no lograron un acuerdo para alcanzar un aumento máximo en la temperatura de 1.5 grados Celsius, podría llevar a una catástrofe climática y afectar seriamente a la salud humana.

El mediocre resultado de la COP25 contrasta con el reconocimiento de las principales organizaciones médicas y de salud, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), de que la crisis climática es una emergencia de salud. Asimismo, está en desacuerdo con las demandas de millones de personas que en todo el mundo han salido a las calles para llamar a la acción climática.

Al comentar los resultados de la COP25, Jeni Miller, directora de la Alianza Mundial para el Clima y la Salud (GCHA, por sus siglas en inglés), consideró que “la falla colectiva de los líderes mundiales para actuar es inexcusable y se convierte en un fracaso del gobierno y del liderazgo que alcanza proporciones históricas”.

“Cuando las principales organizaciones de salud han reconocido a la crisis climática como una emergencia de salud y las personas experimentan en todo el mundo los impactos del cambio climático en su salud, medios de vida y hogares, los líderes y jefes de Estado y de gobierno no se ponen de acuerdo sobre plazos, normas y se culpan unos a otros".

La Alianza señala que este año 45 millones de personas en África se han desnutrido por la sequía exacerbada por el cambio climático; millones de personas fueron desplazadas por tormentas extremas e inundaciones; los incendios forestales y las olas de calor afectan a todo el mundo, y las enfermedades infecciosas reclaman nuevos terrenos.

Miller comentó que muchos países tienen parte de la culpa, pero el anuncio de los Estados Unidos para retirarse del Acuerdo de París merece una censura particular, ya que tiene una gran responsabilidad histórica por el cambio climático y actualmente ocupa el segundo lugar en emisiones anuales de gases de efecto invernadero.

Otros países con altas emisiones no han logrado dar un paso adelante para llenar el vacío de liderazgo. Japón, Arabia Saudita, Australia y Brasil usaron la excusa de que los países desarrollados no están actuando para justificar el freno en las negociaciones, como hicieron China e India, y eso no es asumir el liderazgo climático, sino su abdicación.

Un posible punto rescatable de la COP25 es la propuesta del Acuerdo Verde Europeo, que puede permitir a la Unión Europea presionar a otros para aumentar sus compromisos rumbo a la COP26, si las promesas de esta semana se convierten en una legislación climática tangible en los próximos meses.

Sin embargo, el movimiento de Polonia para eximirse de parte de los compromisos no es el mejor comienzo, aunque el Acuerdo Verde puede continuar a pesar de eso.

La próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) será en Glasgow, Reino Unido, del 9 al 19 de noviembre de 2020.

ijsm