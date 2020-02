AMLO analiza lanzar campaña contra el machismo

“Les tenemos un gran respeto a las mujeres, nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas. Venimos de un movimiento de izquierda”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde anunció una campaña de concientización contra el machismo.

Después de los casos de feminicidio ocurridos en las recientes semanas, donde una niña, Fátima, también fue víctima, López Obrador consideró conveniente iniciar una campaña para erradicar las prácticas machistas que afectan a las mujeres.

“Les tenemos un gran respeto a las mujeres, que si así como se está haciendo una campaña para evitar las adicciones el consumo de drogas en los jóvenes, (se hará) una campaña de concientización en contra del machismo, nosotros estamos a favor de las mujeres, no somos machistas”, afirmó el mandatario.

También planteó su postura de no a la violencia, y el rechazo a la manipulación y al oportunismo en la lucha que mantiene el movimiento feminista.

“Ahora que se ha generado toda esta polémica, lo único que pedimos es que todo el mundo se manifieste, es un derecho, no se trata de una concesión más de las libertades, las libertades se conquistan no se imploran, se ganan luchando de pie y caminando hacia adelante. No a la violencia, se gana más. Eso es lo único y no a la manipulación, no al oportunismo”, planteó.

Añadió que en el combate a los asesinatos de mujeres, se tiene que atender las causas que originan estas conductas violentas.

“Hay que atender las causas, es lo que siempre hemos dicho, los problemas de feminicidio y violencia se originan por la pobreza la desintegración de las familias, el abandono de los jóvenes”, consideró.

Al mencionar que él pugnó por la paridad en la asignación de candidaturas, así como en los cargos públicos, expresó que durante su gobierno los programas sociales favorecen a las mujeres.

“Becas para estudiantes de nivel medio superior 50.8 son mujeres, esto también es un buen indicador sino porque antes estudiaban más los hombres que las mujeres y ahora son más las mujeres, o igual, que los hombres. Y las becas para nivel superior, los que están en universidades que son 300 mil 53.7 son mujeres. Pero les voy a dar otro dato, los que manejan todos estos programas son mujeres”, apuntó.

Expresó una crítica a los conservadores quienes se han vuelto feministas, “y nosotros machistas”.

“Si tienen problemas con nosotros que no se disfracen de feministas porque eso es hasta inmoral, no hay por qué meterse a un movimiento legítimo a agarrar banderas, que los conservadores levanten su movimiento”, criticó.