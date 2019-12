AMLO invita al "Canelo" y Andy Ruiz a campaña contra adicciones

En unas dos semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador participará en un juego de béisbol con estrellas de ese deporte, como el pitcher de los Astros de Houston José Luis Urquidi, con el objetivo de mandar un mensaje a los jóvenes para evitar el consumo de drogas.

El encuentro en el que también participarán otros deportistas se realizará en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones "Juntos por la Paz". Incluso, el mandatario envió un mensaje a los boxeadores Saúl “Canelo” Álvarez y Andy Ruiz para que lo apoyen en la iniciativa del gobierno federal.

“Voy a participar, nada más que no les invito (a los reporteros que cubren su conferencia mañanera) porque si no ya no me voy sentir libre y me van a ponchar (…) pero voy a participar en un juego de béisbol con estrellas del béisbol y vamos a hacer lo mismo con otros atletas.

"De una vez aprovecho para invitar al "Canelo", necesito que nos ayude, y también al peso completo Andy Ruiz, mi tocayo, que ya me vino a ver, me vino a visitar”, comentó López Obrador.

Aunque declinó revelar el día exacto del partido de béisbol y el lugar aseguró que se grabará y tanto él como los demás participantes enviarán un mensaje a los jóvenes mexicanos para que eviten caer en las drogas.

En su conferencia matutina el presidente de la República dijo que cualquier persona puede “contribuir a mandar mensajes a los jóvenes” para alejarlos de ese hábito y destacó que para combatir las adicciones se impulsan los programas Jóvenes construyendo el futuro y Sembrando Vida, se entregan becas deportivas y se crean escuelas de béisbol y futbol.

Como parte de la estrategia también se prevé que en el partido final de la Liga Mexicana de Futbol representantes de la disciplina envíen un mensaje y porten sombrillas amarillas verde claro distintivas de la jornada.