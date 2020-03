AMLO pide tregua de un mes a "conservadores" para enfrentar COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus adversarios a una tregua durante un mes y a la unidad para enfrentar la emergencia nacional decretada en el país por el coronavirus (COVID-19), porque consideró que la campaña de conservadores en medios y redes sociales se ha desbordado con noticias falsas.

“Que ya le bajen una rayita, abruman, fastidian, se hacen daño, porque están perdiendo cada vez más credibilidad, al pueblo se le puede mentir una vez, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México, un pueblo despierto”, dijo en su conferencia mañanera.

López Obrador pidió a Twitter aplicarse ante la “epidemia de noticias falsas”, porque sus adversarios están actuando con operativos y robots para inundar la red social con mentiras y aclaró que no se trata de censura, sólo que se diga la verdad y evitar desinformación.

El jefe del Ejecutivo llamó a la sociedad a permanecer en casa y adelantó que cuando todo esto termine convocará a una jornada de besos y abrazos en las plazas públicas del país.

“Estaremos sin saludar, sin abrazar, me cuesta mucho, llevo décadas saludando, y besando a mis amigos, amigas, mis semejantes, porque amor con amor se paga, ahora ya no se puede. Espero que no tarde mucho en que volvamos a abrazarnos”, concluyó