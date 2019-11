AMLO promete presupuesto 2020 justo para estados y municipios

No se les quitará absolutamente nada y recibirán lo que les toca por ley; para organizaciones civiles, apoyos directos, señala. Frente al gobernador opositor Enrique Alfaro, el Presidente dijo que no pueden pelearse porque el que pierde es el pueblo.

El Presidente llegó a Jalisco y tendió nuevamente un puente de entendimiento con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y una de las pocas figuras de la política nacional que puede equiparársele desde la oposición.

Fue más lejos y prometió a gobiernos estatales y municipales que el Presupuesto 2020 incluirá los recursos que le corresponden a cada quien, sin reducciones debidas a la entrega de recursos a organizaciones civiles o a comisiones para legisladores promotores de obra, vía moches.

El Presidente de la República señaló —antes de hablar de la Cuarta Transformación—, que lleva una buena relación con Alfaro.

“No podemos pelearnos. Imagínense si cada quien agarra su rumbo, si nos peleamos, ¿quién pierde? El pueblo”, señaló.

El Presidente indicó que es válida la rivalidad en tiempos electorales, pero no para gobernar, “gobierno es todo y tenemos que trabajar juntos; autoridades tradicionales, autoridades indígenas de los pueblos, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, todos en armonía”, pidió frente al propio Alfaro y a las autoridades tradicionales wixárika.

Habló nuevamente de las transformaciones que implicaron la revolución de independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana. Su intención, reiteró, es lograr la Cuarta Transformación de la vida pública nacional.

“Me da orgullo venir a decirles que ya estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de aumentar la pensión a los adultos mayores al doble; ya no es mil 160 pesos, dos mil 550 pesos para los adultos mayores”, indicó en el segmento de su discurso enfocado al desarrollo social.

Habló de los apoyos directos para los estudiantes y jóvenes aprendices.

Y entró al tema del uso de los recursos públicos en sexenios que le antecedieron.

“¿Saben qué hacía Hacienda? Le daba a todo el que pedía su parte, todas las organizaciones tenían, los gobiernos estatales también, gobiernos municipales, había partidas para moches. ¿Saben cómo aprobaban el presupuesto? Por unanimidad. ¿Qué significa esto? Que, si son 500 diputados, todos votaban a favor. Los maiceaban bien, pues”, señaló en su mensaje, “¿Pero qué sucedía? Se quedaba el dinero en las organizaciones, arriba, y no le llegaba nada a la gente. Por eso ahora hay protesta, pero ya no va a ser así”.

Prometió que dará lo que le corresponde a los estados, a las autoridades municipales, “lo que le corresponda por ley, sin quitarles absolutamente nada; y en el caso de las organizaciones, que se vayan acostumbrando a que ya todo va a ser directo, se va a entregar el apoyo a la gente, porque no llegaba y se quedaba en el camino”.

Tomó a Jalisco como ejemplo para hablar de contribuir, a mitades, en la construcción o mejora de planteles escolares bajo el esquema de consejos de padres de familia con el que decidió dar fin a la existencia del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

“Vamos a hablar con el gobernador para ponernos de acuerdo, como en otros casos, para ver si vamos a la mitad; de todas maneras, vamos ya a iniciar ese programa. Y si no están ahora en posibilidad de tener los recursos, nosotros los vamos a prestar y que el estado luego nos lo devuelva, pero queremos que se entreguen ya esos apoyos y que Enrique Alfaro empiece a entregar estos apoyos a todas las escuelas de Jalisco. Ése es otro plan que se tiene”, dijo.

Prometió apoyo al gobierno de Jalisco, a los gobiernos municipales jalicienses, y a las comunidades indígenas, “yo voy a estar viniendo aquí con ustedes siempre. Voy a tratar de estar también en las comunidades, depende del tiempo”.

ENRIQUE ALFARO: 4T O REFUNDACIÓN, UN MISMO PROPÓSITO Y UN MISMO ORIGEN. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indicó ante el presidente que en Jalisco se comparte la visión transformadora del Gobierno de la República, “no nos vamos a detener en el debate sobre si aquí en Jalisco se llama la 4T o se le llama Refundación (el concepto que enarbola la administración alfarista), al final el propósito es el mismo y el origen es el mismo”.

Indicó que finalmente la 4T nacional y la refundación en Jalisco marcaron el fin de un sistema que ya no daba para más.

“Queremos construir un mejor futuro para Jalisco y para México; pero el futuro no se puede construir ignorando nuestro pasado, se tiene que construir respetando nuestras tradiciones y respetando nuestros orígenes”, dijo Alfaro al coincidir nuevamente ayer en tierras jalicienses con Andrés Manuel López Obrador.

El evento de ayer se realizó en las tierras al norte de Jalisco, en Mezquitic, como parte de una gira presidencial que tocó a la población wixárika (que se extiende hacia Zacatecas y a Durango).

Los pobladores hicieron saber a AMLO las problemáticas agrarias que se viven con ejidos aledaños a sus tierras y pidieron igualmente su intervención para que se echen a andar proyectos sociales.

El gobernador Alfaro, quien salió bien librado de un primer momento en el que se dirigieron contra él protestas al inicio del acto, tomó el tema de los rezagos en la zona norte de su estado: “La zona norte ha sido una zona olvidada y marginada durante mucho tiempo. Hoy estamos trabajando en resolver los problemas fundamentales de esta región, particularmente la conectividad, una zona que nos dejaron con carreteras destrozadas”.

Prometió la reconstrucción de la carretera de Colotlán a San Martín de Bolaños, con una inversión de 462 millones de pesos, así como conexiones hacia Aguascalientes.

“Voy a estar en Santa Catarina, si me lo permiten, voy a visitar esta comunidad; y voy a hacerlo con un solo comentario: No aceptamos chantajes ni cierre de escuelas, no se le puede negar el derecho a los niños a estudiar, no vamos a aceptar amagues, vamos a cumplir nuestra palabra, pero no con falta de respeto a la relación que hemos construido”, comentó en torno a uno de los conflictos que se han desencadenado en el área.

ALLÍ ESTÁ EL DETALLE. El gobernador de Jalisco indicó que el Presupuesto que se está barajando en el Congreso de la Unión tiene una serie de problemas que impactan a los estados. “El proyecto de presupuesto del año próximo es un proyecto que tiene muchos problemas, representa muchos problemas que enfrentar para Jalisco. Confío en que como lo hizo en este año el Presidente, que nos ayudó a resolver problemas tan graves como el de la terminación de la Línea 3 del Tren Eléctrico”, señaló el gobernador ante AMLO.

Una vez que se apruebe el Presupuesto, solicitó, debe haber un diálogo para abordar los temas pendientes en materia de infraestructura carretera, de agua, de seguridad y de educación.

“Confíe en nosotros, Andrés Manuel López Obrador. Ésta es su casa y siempre bienvenido”, fue la despedida al Presidente.