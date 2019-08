AMLO tacha de arrogante y entrometido al Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin ocultar su molestia, dijo este viernes durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que el Banco de México (Banxico) “opina más de la cuenta, y hasta se quieren meter en el manejo de la política económica”, al asegurar que esos asuntos corresponden exclusivamente al gobierno federal.

“Ayer (jueves) vi el informe del Banco de México y hasta opinan más de la cuenta, hasta se quieren meter en el manejo de la política económica que nos corresponde a nosotros, hasta recomendaciones de otro tipo”, señaló el mandatario, quien no ocultó su molestia por ver vulnerado el estado de derecho de su cargo, al recibir recomendaciones del Banco de México, al grado de que expresó que este ente monetario busca involucrarse en asuntos que sólo corresponden al gobierno federal.

Asimismo, aclaró que el Banxico es una institución autónoma y no hay nada qué hacerle. “Es mejor que usen a plenitud las libertades, su autonomía, que tengan la arrogancia de sentirse libres, a que vayan a decir que nosotros nos estamos metiendo”, aclaró.

La inconformidad de López Obrador derivó tras el comunicado emitido el jueves por el Banco de México, en el que se señala el estancamiento de la economía —con un crecimiento del 0.1%— y además recomienda a la federación ampliar el esfuerzo para atender el deterioro en la calificación crediticia soberana y de Pemex, así como cumplir las metas fiscales para 2019, fortalecer el estado de derecho y terminar con la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, un punto que si agradó al presidente y que incluso aplaudió, fue la decisión del Banxico de bajar las tasas de interés de 8.25% a 8%, lo que calificó de importante, ya que se tomó en un entorno difícil, “no favorable”, marcado por una amenaza creciente de recesión económica y la guerra comercial en países como Estados Unidos y China.

No obstante, aseguró que no le “echará la culpa” a factores externos y que su gobierno trabajará por el crecimiento económico. Se puede hacer esto porque hay estabilidad, porque si bajan las tasas y no hay confianza, en México se podrían generar desajustes, “pero bajaron las tasas y no pasó nada”, subrayó.

Asimismo, refirió que: “Nosotros estamos bien, tenemos suficientes reservas, no tenemos depreciación de nuestra moneda y ante los pronósticos y proyecciones que se hacen de que va a haber recesión, problemas en Europa, menor crecimiento en China, incluso lo que está pasando en Argentina, podría tener alguna afectación, pero pensamos que estamos nosotros bien, tenemos ventajas”, indicó.