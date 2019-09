Amnistía Internacional acusa a la policía hongkonesa de torturas

La organización internacional defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional acusó ayer a la policía de Hong Kong de abusos y torturas contra los manifestantes prodemocracia.

Además, en un informe presentado este viernes, exige abrir una investigación que aclare las denuncias de los activistas contras las fuerzas de seguridad hongkonesas.

Durante los tres meses de protestas, la represión policiaca ha ido en aumento, a medida también que las marchas se han vuelto más violentas. Los manifestantes, siempre vestidos de negro, ataviados con palos, máscaras de gas, han colapsado durante días el aeropuerto, cortado calles o destruido mobiliario público.

La respuesta de la policía hongkonesa fue la de reprimir con fuerza a los activistas, cargando contra ellos y deteniendo a más de mil 400 de personas que participaron en las protestas.

Amnistía Internacional publica en el informe entrevistas a 21 activistas detenidos, que solicitaron mantener su anonimato por miedo a represalias, que denuncian los abusos policiales durante el tiempo que estuvieron retenidos.

“SENTÍ EL DOLOR EN MIS HUESOS”. “Sentí que me golpearon las piernas con un objeto muy duro. Después, un agente me dio la vuelta y puso sus rodillas en mi pecho. Sentí el dolor en mis huesos y no podía respirar. Intenté gritar, pero no podía ni respirar ni gritar”, relató uno de los entrevistados.

Amnistía Internacional también documenta casos en que los agentes hicieron desnudarse a los arrestados y se les entorpeció el acceso a asistencia sanitaria y legal.

El cuerpo de policía dice que actuó con moderación y niega los abusos de los que se le acusa.