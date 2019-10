Amparos a reos llegan al 80% a nivel nacional: AMLO

Afirma que es una “prueba fehaciente de que no andan bien las cosas en el Poder Judicial”. Remarca que hay corrupción y urge ya una reforma, pero impulsada desde el mismo poder.

Los amparos otorgados por jueces federales a reos peligrosos para permanecer en cárceles a modo son una constante a nivel nacional, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El 80 por ciento de los reclusos del fuero federal cuenta con amparos para no poder ser trasladados a otros penales”, dijo en torno a la incidencia en el país.

Este diario le refirió el caso del penal de Aguaruto, en Culiacán, de donde el jueves pasado, en pleno enfrentamiento entre fuerzas federales y células del Cártel de Sinaloa opositoras a la detención de Ovidio Guzmán —hijo del Chapo—, escaparon 51 presos relacionados con la organización criminal. En ese lugar, conforme a datos de la Secretaria de Seguridad Pública estatal, el índice alcanza el 90 por ciento.

Estos beneficios a internos del fuero federal “son una prueba fehaciente de que no andan bien las cosas en el Poder Judicial. ¿Cómo se llegó a esto?”, expresó el mandatario.

Esta corrupción será parte de una reforma al Poder Judicial impulsada por su gobierno. No mediante la modificación de la Constitución y otras leyes, apuntó, sino a través de la renovación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“En el Poder Legislativo se propone que se lleve a cabo esta reforma con una modificación a la Constitución. No estoy de acuerdo con eso, pienso que la reforma al Poder Judicial tiene que darse al interior del mismo Poder Judicial; y hay la posibilidad de lograrlo con la Judicatura renovada y también con la Corte, en particular con su presidente (Arturo Zaldívar), que es recto”.

Muchos de los presos con este perfil, la mayoría ligados al crimen organizado, buscan refugiarse en centros penitenciarios con autogobierno, desde donde pueden seguir operando fechorías e incluso salir cuando son requeridos por sus bandas, como ocurrió la semana pasada. Al intentar enviarlos a una cárcel administrada por la Federación o de máxima seguridad, recurren a estos recursos, por medio de despachos u abogados especializados y con moches de por medio.

“Sin duda hay corrupción en el Poder Judicial. Sí hace falta la reforma. Fue mucha la corrupción que se permitió en el periodo neoliberal, el de más saqueo en la historia de México, el de más robo a la nación. Ahora hablamos de un cambio”.

Las corruptelas se extendieron, enumeró, a los tres poderes en el país: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, además del Ministerio Público.

En el caso de Aguaruto, los fugados, confirmó el Presidente, eran del Cártel del Chapo y “no hubo resistencia” por parte de los custodios y autoridades penitenciarias.

NO COMETÍ NINGÚN DELITO. Pese a las secuelas por la liberación de Ovidio Guzmán, dijo, no modificará su política en materia de seguridad. El llamado a delincuentes a portarse bien no es ingenuidad, sino la intención de “crear una nueva corriente de pensamiento”.

—Hay expertos, abogados, que le atribuyen a usted haber incumplido la ley, en particular el artículo 16 constitucional, que dice que un detenido debe ser puesto inmediatamente a disposición de un juez, o el artículo 150 del Código Penal que habla de que si alguien permite la liberación de un detenido puede recibir una pena de hasta nueve años, un tercio más si se trata de un funcionario —se le comentó.

—Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda legalmente, yo argumentaré el porqué. Creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, como cualquier ciudadano, tengo derecho a la defensa y me someteré a cualquier tribunal.

FRASES PRESIDENCIALES SOBRE EL TEMA DE SINALOA

“Por encima de las leyes, está la vida humana. Me siento hasta bien de haber avalado la decisión de suspender el operativo. Lo de menos es lo político. Cuando tengo que decidir entre principios y eficacia política, decido por los principios”

“Pedimos a todos los mexicanos, en especial a los que están en malos pasos, que piensen que ése no es el camino. No hay que vencer, hay que convencer, no vernos como enemigos a destruir, acaso como adversarios a vencer”

“Una masacre ordenada por el Presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos”

“Me duele también la pérdida de la vida de un supuesto delincuente, no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona. No es de buenos y malos”.

“No sé cómo pueden dormir a quienes les tocó (ordenar un exterminio). Tal vez con altas dosis de tafil o de otro tipo de relajantes”

