Andy Ruiz, a demostrar que no es campeón efímero

Andy Ruiz saltará al cuadrilátero con 20 kilos demás sobre su retador Anthony Joshua, eso lo hace menos favorito que antes de subir a la báscula para la ceremonia de pesaje. Sin embargo el mexicano se mantiene firme en su intento por seguir haciendo historia cuando este sábado en punto de las 15:00 horas (hora del centro de México) enfrente al británico en la pelea de revancha de los pesos pesados, en la que el Destroyer expondrá sus títulos de la AMB, OMB y FIB en la Diriyah Arena en Arabia Saudita.

Ruiz marcó 283 libras que es igual a 128.6 kilos. En su primer combate celebrado en Nueva York, pesó 268 libras. Con sus 128 kilos de ayer, Andy registra su mayor tonelaje en una década.

Esta vez Joshua detuvo la báscula en 237 libras, igual a 107.5 kilos, y 10 libras menos que cuando perdió en el primer enfrentamiento entre ambos pugilistas.

El mexicano subió a la báscula con un sombrero de charro playera y pantaloncillos y recibió algunos abucheos de los presentes en la ceremonia de pesaje.

El británico fue el que más apoyos recibió, y también llevaba audífonos y pantalones deportivos, exponiendo un físico mucho más delgado y atlético en su intento de recuperar los cinturones que le arrebató el mexicano, el pasado mes de junio.

Manny Robles, entrenador de Andy, dijo a ESPN que la cifra de las 283.7 libras era sorpresa y que en su báscula estaba rondando las 273 libras, cinco más de las que había pesado en el primer combate ante el británico.

En las puestas están arriba para Joshua por 2 a 1 tras el pesaje. En la primera batalla estaban hasta 13 a 1 a favor de Joshua.

SIN LÍMITES. En cuanto al peso no existe un límite en la división de los pesados, los peleadores pueden pesar lo que quieran y con ello subir a la báscula con cuanta prenda o artículo deseen como sucedió ayer.

Desde México, el deseo es ver triunfar a Andy Ruiz, primer campeón en esa división, incluso el presidente de México Andrés Manuel López Obrador le envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter: Andy Ruiz, tocayo, te deseo lo mejor en tú pelea de mañana (hoy) en Arabia Saudita por el título de peso completo. Representas a una nación, a nuestro querido México”, le dijo el mandatario de la nación.

Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), expresó por su parte para Marca Claro que de ganar Andy Ruiz, “pasaría de ser un campeón efímero a uno verdadero para poder pasar a la historia. Si gana se convierte en un boxeador legendario”.

EL ANTECEDENTE. En el primer combate entre Andy y Anthony el pasado mes de junio en Nueva York, sin ser favorito, Ruiz se levantó de la lona en el tercer round para derrotar a Joshua por KO en el séptimo asalto en el Madison Square Garden en Nueva York.

Así fue como logró una de las sorpresas más grandes en la historia del boxeo. Joshua fue derribado dos veces en el tercero y dos más en el séptimo antes de que la pelea se detuviera al minuto 1:27 y en la que Destroyer se hizo de los cinturones de la AMB, OMB y FIB.

Este sábado desde Arabia habrá un segundo capítulo en uno de los duelos más esperado del boxeo mundial, en la que será Andy o Anthony el que escriba la nota más gloriosa de la “Batalla de las Dunas”.

LA BOLSA QUE GANARÁ CADA UNO. El boxeador mexicano se llevará una bolsa de 13 millones de dólares. El británico obtendrá más de 50 millones de dólares por el hecho de volver a pelear, independientemente del resultado.

LO QUE VENDRÍA PARA EL VENCEDOR. El ganador en la Diriyah Arena podrá medirse contra el estadunidense Leontay Wilder, dueño del título pesado del CMB y que ésta vez no estará en disputa.

Wilder podría ser la prueba más grande de Joshua o Andy, pues tiene 10 defensas al hilo (las últimas dos por nocaut) y acumula casi cinco años como campeón.

ANDY RUIZ

Edad: 30 años

Marca: 33-1 con 22 nocauts

Andrés Ruiz Ponce nació en Valle Imperial California, a unos 15 kilómetros de la frontera mexicoestadunidense. Sus padres son nacidos en Mexicali.

Siempre ha representado al boxeo mexicano y estuvo cerca de ir a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Debutó como profesional a los 19 años y conquistó los títulos en su segunda pelea de campeonato, tras una polémica derrota en Nueva Zelanda ante Joseph Parker.

Actualmente, es asesorado por el manager Al Haymon, conductor en gran parte de la carrera de Floyd Mayweather.

ANTHONY JOSHUA

Edad: 30 años

Marca: 22-1 y 21 nocauts.

Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua es británico que se convirtió en el más grande peleador de los pesos Pesados de su país desde Lennox Lewis.

Destaca su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en los superpesados y la de plata en el Campeonato Mundial de la AIBA en 2011.

Se convirtió en profesional en 2013 y ha vencido a personajes como Charles Martin (ex campeón FIB), Wladimir Klitschko (ex monarca de los completos) y Joseph Parker (ex campeón OMB).

Su promotor es Eddie Hearn y hasta antes de la derrota con Andy se creía que era el mejor peso Pesado en el mundo.