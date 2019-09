Antonio Brown ya es de Patriots

Antonio Brown llegó a un acuerdo con los New England Patriots, informó su agente, Drew Rosenhaus, a Adam Schefter de ESPN este sábado.

New England estaría dándole a Brown un contrato por un año y hasta 15 millones de dólares, dijo la fuente. Incluiría un bono por firmar de 9 millones.

Lo anterior se dio a conocer sólo unas horas después de haber sido liberado por los Raiders Oakland. No podrá jugar ante Pittsburgh. El cuerdo oficial con Patriots se conocerá este lunes.