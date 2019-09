Aplaude AMLO posible entrega de bienes de El Chapo a indígenas en México

“Me da gusto la declaración, para que digo que no si sí, no sé si sea cierta, no puedo verificarla, pero si es como salió en los medios que un abogado expresa que su dinero se entregue a las comunidades indígenas de México, lo veo bien”, expresó.