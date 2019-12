Aplaza la SCT para 2020 el informe sobre la muerte de los Moreno Valle

Javier Jiménez Espriú enfatizó: “Como lo dije desde un principio, no existen elementos que indiquen que el fatal accidente hubiera sido resultado de un atentado”

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, informó que será hacia el primer trimestre del próximo año cuando se tenga el informe final respecto a las causas que provocaron la caída del helicóptero en el que perdieron la vida la entonces gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo y entonces senador de la República, Rafael Moreno Valle, el 24 de diciembre del año pasado. En conferencia de prensa, el funcionario enfatizó que no hay indicios de que se trate de un atentado.

“Como lo dije desde un principio, no existen elementos que indiquen que el fatal accidente hubiera sido resultado de un atentado, ello, debido a que los diferentes análisis realizados a todos los componentes y piezas recabadas del helicóptero ha sido exhaustivo y detallado, lo cual ocasionó que las indagatorias fueran un asunto o motivo por el cual se alargó el proceso de obtención de resultados.

Ante ello, abundó, las autoridades mexicanas como agencias y compañías internacionales que participan en la redacción del informe no dejarán espacio a la duda y quedará perfectamente esclarecida la causa o las causas del accidente del helicóptero.

“Esto fue una instrucción que recibimos desde el primer momento por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se hiciera lo necesario para que no quedara la menor duda del caso y esperamos que así quede, después del dictamen que va a estar siendo entregado en el trimestre del año que entra”, puntualizó.

En este mismo sentido, precisó que hasta el momento no se ha descartado la posibilidad de que las causas que provocaron el impacto de la aeronave —Augusta A109S, matrícula XA-BON—, haya sido por falla mecánica o error humano “no se ha descartado nada”, en el siniestro en el cual además de la gobernadora y el senador (ambos de filiación panista), perdieron la vida otras tres personas: Héctor Baltazar Mendoza, Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Conde Obregón.

Puntualizó que los integrantes de la comisión integrada por agencias y empresas investigadoras internacionales se estarán reuniendo hacia el 20 de enero próximo para comenzar a revisar la información y redactar el documento final, el cual se dará a conocer públicamente y de manera simultánea a las familias de las víctimas fatales, “además, este informe estará firmado por las cinco partes (integrantes de la referida comisión investigadora), para que no haya dudas”.

Asimismo, refirió que los integrantes de la citada comisión acordaron, para que no hubiera discusión sobre el resultado, que todas las pruebas y análisis de laboratorio se hicieron en presencia de representantes de cada una de las agencias y compañías para tener una total seguridad y transparencia”.

“Se descartó el atentado porque en primer lugar no se encontró ninguna huella de explosivo o alguna cuestión de esta naturaleza, como lo informamos y lo hizo la Secretaría de Marina, como lo hicieron los técnicos no se encontró ningún balazo, estaban íntegras todas las piezas, no se encontró ninguna causa que pudiera plantear un atentado.

“Toda la información esta lista, sólo falta el documento del informe de relación de las causas del accidente y estará a disposición de todos lo antes posible dentro del primer trimestre del año próximo”, dijo el funcionario.

Ante la insistencia de una reportera respecto a por qué quedaba descartado el atentado, el secretario Jiménez Espriú aseveró “se descartó un atentado porque no se encontró ninguna pieza que faltara del helicóptero, no hay ningún balazo que entrara a ningún lado, ni en los cuerpos un balazo… que le haya dado al piloto o al copiloto, no hay ninguna causa que pueda sugerir un atentado ni una”.

El jueves pasado, senadores que pertenecen a la Comisión Especial da seguimiento a la muerte de la gobernadora panista Martha Erika Alonso y de su esposo, el senador Moreno Valle, reprobaron la falta de resultados a un año del deceso de estos políticos, cuando la mañana del 24 de diciembre de 2018, en Puebla, se estrelló el helicóptero en el que viajaba esta pareja.

Manuel Añorve Baños, del PRI e integrante de la comisión de seguimiento, deploró las declaraciones del secretario Jiménez Espriú, expresó que lo que espera este órgano del Senado, es un informe amplió, por lo que adelantó que demandará una comparecencia de este funcionario en enero para que detalle los pormenores de la investigación.

“En el Senado queremos un informe técnico, no un informito, por respeto a Rafael Moreno Valle y a su esposa la gobernadora, y además vamos a citar a empresas que tienen que ver con la supervisión y mantenimiento de la aeronave, sino con quienes las construyeron, porque queremos escuchar su punto de vista, porque no sabemos si coincide o no con lo que está diciendo el Gobierno, y esto será en el mes de enero seguramente”, indicó el legislador tricolor.