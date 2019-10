Aprueba Senado en lo general revocación de mandato y consulta popular

Con el voto en contra del PAN, el pleno del Senado de la República aprobó la revocación de mandato del Presidente de la República, los gobernadores de las entidades y el jefe del Gobierno Capitalino así como la consulta popular con sus excepciones para temas como derechos humanos y presupuesto entre otros.

Con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, los senadores dieron “luz verde” a esta reforma que también se restringe que las obras de infraestructura en ejecución puedan ser sujetas a consulta popular, como sucedió en su momento con la construcción del Aeropuerto de Texcoco. Ello “con la finalidad de darle certeza jurídica a los actos que los originan y rigen”.

Morena cedió en hacerle tres grandes cambios al planteamiento original del presidente López Obrador: Primero que la consulta en esta materia no se empatará con las elecciones intermedias del 2021, sino que se realizará en primer trimestre del 2022, para evitar que la figura presidencial aparezca en la boleta electoral de los comicios federales donde se renovará la cámara de diputados y diversas gubernaturas.

La revocación sólo podrá solicitarse una vez durante los tres primeros meses del cuarto año del periodo constitucional.

Asimismo se establece que serán los ciudadanos con el 3 por ciento de firmas de la lista nominal electoral correspondiente a 17 estados, quienes convocarán a este ejercicio y el INE será el encargado de organizarlo.

Para el caso de revocación de mandato de los gobernadores o Jefe del Gobierno capitalino, la solicitud también deberá realizarse tres meses después de los tres primeros años de su gobierno pero aquí se elevó a una cifra de al menos 10 % de la lista nominal de electores más uno de los municipios o alcaldías de la entidad

“Esta reforma huele a ratificación y después a reelección…ojalá me equivoque”, advirtió el vice coordinador del PAN, Julen Rementería.

Pero dicen que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo y fue en voz del ex panista y hoy morenista, Germán Martínez desde donde llegó la respuesta a los panistas. De hecho fue una escaramuza entre ex compañeros en el blanquiazul.

“¡Ustedes tienen una enfermedad que se llama amlofobia…!, No hay reelección , no hay ley Bonilla ( en referencia al intento del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla por incrementar de dos a 5 años su mandato) y recibió aplausos de su bancada y aliados.

El ex dirigente del PAN, les recordó que la revocación de mandato está en su plataforma electoral que registraron ante el INE y les pidió cumplir su palabra. Gustavo Madero, también ex dirigente del PAN, reviró que esa plataforma era de la alianza con otros partidos y no la del blanquiazul.

“No estamos en contra de esa figura sino de los trajes a la medida de un personaje”, aseveró “Pues es la que enarboló su candidato presidencial (Ricardo Anaya), mejor digan que no la apoyan porque perdieron…”, atizó Germán Martínez.

ijsm