Arranca “la gran redada” entre opacidad oficial y victorias de activistas

El alcalde de Nueva York confirma que agentes del ICE intentaron arrestar a inmigrantes, pero fueron rechazados por los vecinos porque no tenían órdenes de arresto

La temida “gran redada” anunciada por el presidente de EU, Donald Trump, —considerada en el editorial de The New York Times, un show para recaudar votos para su reelección— comenzó ayer, en medio de la confusión y la opacidad de las agencias migratorias, que defendieron las redadas, pero se negaron a facilitar detalles.

“No hablaré específicamente de nada de lo que está pasando desde el punto de vista de las operaciones”, indicó el director de ICE, Matthew Albence, cuya agencia es la encargada de llevar a cabo las redadas, en una entrevista con la cadena de televisión Fox News.

Por su parte, el director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, Ken Cuccinelli, habló al canal CNN, donde rehusó ofrecer “detalles operacionales”, ya que, a su juicio, podría poner en peligro a los agentes de ICE.

Fracaso en Nueva York

En una rueda de prensa, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó este domingo que durante la noche hubo tres redadas —en Harlem y en Brooklyn—, pero fueron rechazados por los vecinos porque no tenían órdenes de arresto. Asimismo, informó que durante el domingo no se ha registrado actividad del ICE.

“Esto es lo que sabemos en estos momentos: tres situaciones que hemos confirmado ayer en las que estaban involucrados agentes del ICE, con testigos presenciales que nos lo han confirmado (...). En ninguno de los casos los agentes del ICE encontraron a nadie”, aseguró De Blasio. “Literalmente, no ha habido actividad (este domingo)”, agregó.

Trump dice que centros de menores migrantes “están limpios y bien gestionados”

El presidente Donald Trump defendió este domingo que los centros de detención de menores migrantes en su país están limpios y bien gestionados.

“El recorrido del viernes (realizado por el vicepresidente Mike Pence) mostró de forma gráfica a políticos y medios de comunicación cómo los centros de detención de menores están bien gestionados y limpios. ¡Críticas estupendas! La fracasada historia del @nytimes era FALSA!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El diario The New York Times publicó a finales de junio informaciones sobre las precarias condiciones de arresto de menores de edad en una masificada comisaría de la Patrulla Fronteriza de EU en Clint (Texas), donde no había pañales para bebés, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes ni comida adecuada, carencias que han causado polémica en el país.