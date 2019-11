Asunto ballenero urgente de poner en el radar

Se recibe con gran gusto, por el éxito que ello representa,

el que nuestra subespecie de lobo gris haya pasado de

considerarse extinta, a la categoría normativa de especie en

peligro de extinción. Suena bien, claro, pero, asunto que a

la vez personalmente me acongoja y apura al tratarse

apenas de 25 individuos —en su mayoría cachorros— los que

empujaron la determinación. Suficientes, sí, para lo

correspondiente, mas según yo, contados ejemplares que no

permitirán el menor descuido, sin omitir lo que ante el

mundo entero significa ser lobo… siempre el malo de la

historia… y de ahí su fragilidad.

Otra buena es que ayer se publicó la Norma Oficial Mexicana

con las reglas para observar y llevar a cabo nado con

tiburones ballena. Me ampliaré más adelante al respecto,

porque hoy…

Requiero urgentemente llamar la atención sobre una grave amenaza que pende sobre la mexicanísima Ballena Gris del Pacífico; sí, esos gentiles gigantes que año con año nos visitan para aparearse y nacer en nuestros sistemas lagunares sudcalifornianos, quedándose perpetuados en el corazón de quienes cruzamos mirada con ellos. Y es que gracias a un muy puntual y documentado texto de la Dra. Yolanda Alaniz Pasini, escrito para el Programa Universitario de Bioética, así como por otro Punto de Acuerdo basado en el mismo, emitido por la senadora panista Ma. Guadalupe Saldaña Cisneros, estamos siendo enterados de la salvajada que pretende la tribu MAKAH, habitante de Seattle, Washington, EUA, por cuanto solicita un permiso especial para restablecer la caza de esas ballenas en las costas de Neah Bay, ignorando olímpicamente que se trata de una especie compartida sobre la que sigue vigente la moratoria mundial para su captura y caza, pero que además está protegida por otras herramientas jurídicas tales como la NOM 059, la CITES y el Convenio de Bonn para la conservación de especies marinas y terrestres, así como aves migratorias. Pues con todo…

Resulta que en un de repente, inspirados seguramente en la nostalgia ancestral, intentan que se les permita la matanza de 2 a 3 ballenas grises por año, ¡durante los próximos diez!, fundamentando su intención en la “cacería aborigen o de subsistencia” prevista en la normatividad de la Comisión Ballenera Internacional. Aparte y para mayor cinismo, piden una cuota extra y suficiente para el entrenamiento de los cazadores, lo que incluiría el lanzamiento de 150 arponazos que prácticamente serían imposibles de vigilar, además de ser causa para multiplicar el sufrimiento y la agonía que estos animales padecen durante su persecución y acoso, provocándoles al mismo tiempo disrupción de grupos, separación de madres y crías y muchas veces la fallida muerte inmediata, partiendo de que bajo el método citado no siempre se concreta, sobreviniendo el desenlace por desangramiento y/o agotamiento.

Para lograr lo anterior se ha iniciado un proceso de consultas con el fin de que el US ­Fish and Wildlife Service les conceda LA AUTORIZACIÓN, invocando para ello una excepción establecida en la Marine Mammal Protection Act y al igual recurriendo a un Tratado de 1855 que ya pasó a la historia, toda vez que los MAKAH abandonaron esa cacería hace casi un siglo y por cuanto es i-nad-mi-si-ble por donde se le mire, que justifiquen la petición en aras de fortalecer rituales y vender artesanías realizadas con el subproducto, puesto que la subsistencia sólo aplica, en-tién-da-se, a una estricta necesidad de sobrevivir nutricionalmente de la carne de ballena, que no es el caso porque en adición, esa tribu ya tampoco es considerada aborigen al convivir y participar de todas las ventajas de la vida moderna. Puros mentirosos, pues, y aparte egoístas, porque estarían desperdiciando y afectando un recurso que vivo, demostrado está, proporciona muy buenas ganancias a personas que sí viven y sobreviven del avistamiento ballenero. Es por todo lo expuesto que…

El Senado de la República requirió a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Semarnat que, respaldándose en la opinión científica y hasta con intervención de los prestadores de servicios, informen a la brevedad posible las acciones que están llevando a cabo para impedir el otorgamiento del citado salvoconducto. Confiamos particularmente en que Marcelo Ebrard, secretario, y especialmente Martha Delgado, subsecretaria, ambos de RE, harán hasta lo imposible para que por la vía diplomática el proyecto se detenga para siempre jamás.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com