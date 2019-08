Aureoles: “Hay acercamiento del subsecretario de Segob con delincuentes”

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusó este miércoles al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, de tener acercamiento con los delincuentes, que se hacen llamar autodefensas y darles dinero para pacificar al estado.

Aureoles Conejo calificó en una conferencia de prensa como “un grave error” del gobierno de la 4T el que se estén acercando a estos delincuentes como una forma de combatir la violencia que se vive en todo el país.

“Aquí no hay autodefensas, hay sólo una corporación policiaca en el estado. En Michoacán no hay autodefensas, hay líderes que se dicen llamar autodefensas pero son líderes de criminales, como el caso de Aquila y Tancítaro”, aseguró.

La visita de Peralta con estos delincuentes “es una estrategia unilateral porque no me avisó que venía. Y hoy, por no dejar, me mandó un mensaje de que viene y que cómo le encantaría que lo acompañara y yo no lo voy a acompañar, fíjese que no, fíjese que no, yo no lo voy a acompañar”, aseguró Aureoles.

Silvano Aureoles acusó que el enviado de la Segob sostuvo una reunión en La Huacana con personas que persiguieron y desarmaron a un grupo de militares y a manera de denuncia expresó: “Me duele que a los que ultrajaron y maltrataron a los soldados, los premien”.