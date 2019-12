Austeridad y recorte de personal en dependencias públicas "no es a rajatabla": AMLO

La austeridad y el recorte de personal en dependencias públicas “no es a rajatabla”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante diversos casos expuestos por este diario, en los cuales se documentó la falta de recursos humanos y financieros para operar.

“Vamos a revisar y a tomar en cuenta lo que (Crónica) está planteando. Tendremos que ir avanzando en que se tengan los servidores públicos indispensables. En el caso de la carga de trabajo, se debe ir resolviendo, trabajando en ese sentido”.

Crónica compartió al mandatario tres casos analizados en las últimas semanas: el colapso en la Administración General de Recaudación del SAT por el cobro de alrededor de un millón 600 mil adeudos fiscales de contribuyentes (798 mil millones de pesos), cuya responsabilidad recae en poco más de mil ejecutivos, quienes ganan 8 mil pesos al mes: a cada uno le corresponden, en promedio, mil 500 expedientes.

El déficit de al menos mil 200 plazas en la Administración General de Aduanas, la cual aporta el 30 por ciento de los ingresos fiscales del país.

Y las carencias en la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde predominan las lagunas reglamentarias y se requiere presupuesto y personal con atribuciones para vigilar la repartición de apoyos en emergencia o desastre, así como para supervisar censos de infraestructura dañada, contratación de empresas para la reconstrucción y avances de la misma.

“En el caso del SAT se ha avanzado muchísimo. Considero que lo fundamental es la honestidad de los funcionarios, hemos cuidado mucho eso y lo mismo en Aduanas. Este año se obtuvo mejor recaudación que el pasado y espero que cada vez funcione mejor el sistema, porque no se tolera la corrupción”, respondió el presidente.

-Imagínese una persona que gana ocho mil pesos al mes y que tiene sobre la mesa mil 500 expedientes.

-Hay otros mecanismos: por ejemplo, simplificar procedimientos, hacer inspecciones aleatorias, no se tiene que ir caso por caso. A lo mejor, los grandes contribuyentes no eran fiscalizados.

-Al ritmo que se trabajó este 2019, tardarían 15 años en cobrarse todos los adeudos fiscales.

-No, no, no… Desde luego hay gastos que son indispensables, como la recaudación de impuestos, porque son los ingresos que permiten que haya presupuesto.

-¿Entonces su gobierno está abierto a decir: en esta área se necesitan más recursos?

-Claro que sí, si es indispensable, porque había excesos: un aparato burocrático, oneroso, costosísimo para los ciudadanos. Se puede tener una administración austera, honesta y a la vez eficiente. El propósito general es reducir el costo del gobierno y que le llegue el presupuesto a la gente.

Puso de ejemplo, el gasto en la Presidencia de la República: de 3 mil 600 millones de pesos en el último año de Peña Nieto pasó a 800 millones de pesos en el primero de la 4T.

“¿Y qué?, ¿está más mal la Presidencia ahora que la anterior? Cuando menos estamos iguales, no ha faltado nada. He recorrido el país, no me ha faltado para pagar boletos de avión, gastos de combustible, hoteles, lo que se necesita para quienes me acompañan. Y hemos supervisado obras, hablado con la gente, resuelto problemas, iniciado proyectos, se puede con un menor costo, es lo que estamos procurando”.

Sobre las corruptelas en torno a declaraciones de emergencia denunció su uso para hacer negocios: “Compraban miles de colchonetas, catres, cobertores, muchos no se entregaban, se usaban hasta para las campañas. Repartían láminas para obtener votos, no sólo frijol con gorgojo; todo salía de esos fondos, pero ya eso se terminó”…

La semana próxima será nombrado el nuevo director del SAT, cuyas características serán similares a las de Margarita Ríos-Farjat: honestidad y rectitud.

DATOS ANUALES DE PROTECCIÓN CIVIL

*25 mil sismos con epicentro en territorio mexicano, 50 por ciento con epicentro en Oaxaca; el de mayor magnitud ha sido 6.5

*7 mil 400 incendios forestales

*Cuatro por ciento de déficit en lluvia