Autosabotaje legislativo

Tremendo resbalón del diputado de Morena, Ricardo Fuentes, quien ayer en la permanente inscribió una iniciativa con la que pretendía reformar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad. Lo que seguramente no le dijeron sus asesores y compañeros es que esa atribución, la de cambiar la norma, no la tienen los diputados, sino el Jefe de Gobierno. La propuesta preveía que se cancelara la licencia a los conductores ebrios que ocasionen accidentes que provoquen lesiones graves a otras personas. Nos cuentan que al darse cuenta del error, el mismo diputado pidió que se cancelara la presentación de su iniciativa, pues alguien le hizo saber que, como diputado, no tiene facultades para modificar el reglamento. Habría que recomendarle al morenista leer el Artículo 198 de la Ley de Movilidad, que establece que sólo el Jefe de Gobierno puede hacer dichas modificaciones al Reglamento de Tránsito. Así las cosas en el Congreso.

Usan a Lourdes Paz para timar a gente

Vaya sorpresa la que se llevó la diputada local de Morena, Lourdes Paz, al enterarse que en redes sociales están utilizando su imagen para promover supuestos créditos. Nos dicen que el timo en verdad asustó a la legisladora, quien de inmediato denunció estos hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sobre todo porque empezó a recibir mensajes de personas de otros estados, como Durango, que le preguntaban si era verídica la página en la que se ofrecían créditos a su nombre. Además, en su Módulo de Atención comenzaron a llegar decenas de vecinos a preguntar sobre estos créditos, por lo que sospecha que también se está timando a la gente en la Ciudad de México.

Diputado Vargas, víctima de la delincuencia

El que vivió en carne propia los problemas de inseguridad que viven todos los días los capitalinos fue el diputado Emmanuel Vargas Bernal. Sí, el morenista fue asaltado al retirar dinero de una sucursal de BBVA Bancomer, ubicada en el centro comercial, Town Center El Rosario, en Azcapotzalco. Tras el atraco, el legislador narró en redes sociales que dos personas, a bordo de una motocicleta, lo interceptaron y le pidieron exactamente la cantidad que había retirado. Un caso más de sospechosismo contra las cajeras o cajeros de las sucursales bancarias. Este caso es similar al que ocurrió en Veracruz, donde un cuentahabiente denunció la presunta complicidad de una cajera de Santander con el asaltante que lo despojó de 76 mil pesos tras salir de la sucursal. No hay seriedad. Ahora tendremos que esperar a saber si el Presidente de la Comisión Atención a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México se incluye al padrón que tiene en su escritorio para dar seguimiento él mismo a su caso.

