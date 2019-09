Avala Senado en lo general ley secundaria de educación

En medio de una escaramuza entre PAN y Morena, el Senado aprobó en lo general la ley de educación que forma parte de la reforma educativa donde se establece la liquidación del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), encargado de la construcción y mantenimiento de las escuelas, y da paso al Comité Escolar de Administración Participativa, donde se otorga facultades a los padres de familia para que construyan escuelas.

Ahora los recursos que eran entregados al Inifed, se harán llegar directamente a los comités de maestros y padres de familia en las escuelas.

Con 78 votos a favor, 25 en contra y 6 abstenciones, la mayoría de Morena aprobó esa ley secundaria donde el bloque opositor se partió, pues Movimiento Ciudadano y el PRD no acompañaron los votos en contra del PAN y PRI.

Movimiento Ciudadano de Dante Delgado votó a favor de esas leyes secundarias mientras que el PRD se abstuvo.

Sin embargo, fue el PAN quien se opuso en todo momento a estas leyes secundarias e incluso colocó mantas y pancartas en contra de la reforma educativa. Los panistas portaron una enorme manta frente a la tribuna donde se leía:”AMLO y Morena traiciona a tus hijos por votos”.

A un costado del pleno colocaron otras donde se leía “Educación sin mafia” y carteles en sus escaños con la leyenda “si a la educación de calidad”.

Una sesión donde no faltaron los enfrentamientos entre las bancadas de Morena y el PAN pero también las confrontaciones verbales como el de la ex secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota contra su ex compañero y ahora senador de Morena, Germán Martínez, quien le recordó a la senadora blanquiazul su respaldo al sindicato magisterial cuando era titular del ramo.

“Todos tenemos un pasado, necesitamos explicar estas palabras querida Josefina que fue secretaria de educación usted dijo: ´una reforma educativa es inconcebible si no se da con el sindicato, me parece que pensar en construir una reforma educativa al margen del sindicato no solo es una gran ingenuidad, es un error histórico´, lo dijo usted a un lado de Elba Esther Gordillo”, rememoró

“No me desdigo, confirmo que sólo con los maestros y maestras puede haber una reforma, pero lo que hoy se pretende es la mayor traición y estamos a unas cuantas horas de lo que pueden ser las horas más oscuras para nuestra patria”, reviró

Sólo con las maestras y maestros se puede lograr una buena educación, --agregó--pero sólo con calidad, no con mediocridad, no con prebendas o privilegios.

El senador del PRI, Ángel García Yáñez, pidió a Morena no abusar de su mayoría y reprochó que se impulse una traición a la infancia y la educación en México gracias a una iniciativa presidencial llena de ocurrencias.

ijsm