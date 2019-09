Bachelet acusa a Maduro de no frenar ejecuciones extrajudiciales

La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, acusó ayer lunes al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro de no disolver las Fuerza de Acciones Especiales (FAES).

Bachelet presentó en Ginebra un informe sobre la situación actual de los derechos humanos en el país. El reporte documenta casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país. La alta comisionada quiso destacar las 58 ejecuciones sumarias producidas sólo en julio en Caracas. Igualmente, la comisionada lamentó que el Gobierno chavista no hiciese nada para desmantelar las FAES y prefiriese reiterar su apoyo al cuerpo de seguridad.

Además, criticó las denuncias sobre “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”.

Bachelet también recordó el aumento de la violencia militar contra la población indígena del país.