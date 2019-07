Bajó 10% incidencia delictiva en Iztapalapa con patrullaje de GN

El jefe de la Policía, Jesús Orta Martínez, aseguró que en los primeros 15 días de la presencia de la Guardia Nacional en Iztapalapa ha bajado en 10 por ciento la incidencia en casi todos los delitos, quizá por un efecto disuasivo.

El funcionario dijo que también la presencia policiaca ha permitido que en esta demarcación bajen los delitos 17 por ciento, sobre todo en homicidios.

Orta Martínez afirmó que se espera que con los primeros días de operación de la Guardia en Venustiano Carranza baje aún más y aclaró que no se ha registrado el llamado “efecto cucaracha” en ambas demarcaciones, es decir que se desplace la delincuencia a otras zonas donde no hay presencia de esta corporación.

Indicó que hasta ahora hay 900 elementos de la Guardia Nacional en toda la capital del país y al finalizar el mes de julio se prevé el despliegue al 100 por ciento de los dos mil 700 que habrá operando en la Ciudad de México.

“Lo que hemos visto en general en Iztapalapa es que se ha dado una reducción en la incidencia que se puede atribuir a un efecto disuasivo, que yo necesariamente no lo atribuiría a sólo ese factor, entonces habría que esperar, pero lo que sí puedo decir es que habiendo hecho el corte de julio vamos con incidencia delictiva en Iztapalapa en casi todos los delitos”, dijo.

En todas las zonas en la capital donde se desplegará la corporación, subrayó el funcionario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hace el acompañamiento, pues aún no hay plan para trabajar de manera independiente.

También la operación de la Guardia Nacional se hace en coordinación con las alcaldías para el despliegue en ciertas colonias como el caso de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, donde la decisión conjunta fue iniciar en Cuautepec, indicó Orta Martínez.

“La estrategia es cubrir las zonas limítrofes, sobre todo norte, oriente y sur de la ciudad y fuera de esas zonas las 100 colonias de más incidencia delictiva las vamos a cubrir con el comando de operaciones especiales, más la estrategia de cuadrantes básica”, dijo.

Afirmó que se está en el proceso de familiarización a la Guardia Nacional para contar con personal que será el primer contacto para las remisiones a fiscalías, agencias del Ministerio Público e incluso a juzgados cívicos.

Otro factor que ayudará a mejorar la seguridad en la capital del país, dijo el funcionario capitalino, es el reforzamiento vehicular, ya que había prácticamente una patrulla por cuadrante, mientras que ahora serán dos, más los equipos de trabajo en camionetas que van a patrullar.

La entrega de 91 patrullas nuevas en la alcaldía Venustiano Carranza, agregó, representa un incremento de 180 por ciento de las unidades dedicadas a la protección ciudadana en la demarcación, las cuales serán distribuidas en los siete sectores de la demarcación.

“La instrucción es que se usen de manera responsable, de manera eficaz y sobretodo que estas patrullas estén circulando siete días de la semana 24 horas del día”, mencionó.