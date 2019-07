Bajó 36.2% el flujo de migrantes a EU: Ebrard

Tras el reconocimiento estadunidense por el descenso del 36.2 por ciento en el flujo migratorio y la garantía de al menos otros 45 días sin medidas arancelarias, México pidió al gobierno de Donald Trump implementar operativos para frenar el tráfico de armas.

Conforme a cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República, se ha incrementado en nuestro país el uso de armas de fuego en la comisión delictiva: 9 por ciento en armas pequeñas y rifles, 63 por ciento en rifles automáticos y 122 por ciento en armas de asalto.

“Hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos que organice operativos en su territorio, nosotros en el nuestro, pero sobre todo en el norteamericano porque en México el paso de armas es ilegal, pedimos corresponsabilidad y que ellos puedan actuar en los puntos fronterizos de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, al ofrecer un informe de su encuentro dominical con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien, según el canciller, “manifestó su interés en contribuir”.

La Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional, Sedena, Marina y la FGR “pasarán en los próximos días, junto con las autoridades norteamericanas, a organizar estos operativos”, los cuales también han sido una demanda de gobernadores mexicanos, “porque tienen la preocupación de que esta alza signifique un incremento en el índice delictivo y el número de homicidios, en el norte del país en particular. Ha habido muchos operativos en la historia, pero ahora se pretende un impacto real”.

En cuanto al descenso migratorio, Crónica preguntó a Ebrard cuál era su fuente.

“Nosotros tenemos un reporte todos los días del Inami, sobre situaciones en cada estación migratoria, incidentes, personas rescatadas y se presenta una clasificación. Con eso, se compara con el reporte interno de los norteamericanos. De la cifra de 36.2 no hay discusión”.

El 7 de junio, cuando se firmó el acuerdo en Washington para cancelar aranceles, el número era de tres mil 880 personas que llegaban todos los días a EU cruzando el territorio mexicano. Y al 13 de julio se redujo a mil 652 migrantes diarios.

–¿México tiene manera de confrontar las cifras estadunidenses o ellos las están imponiendo?

–Nosotros verificamos todos los días. Desde luego que siempre es un riesgo: te llegan de pronto y te la inflan. No ha pasado eso y el día que suceda sería una crisis mayor.

Ebrard ventiló una inconformidad del presidente Andrés Manuel López Obrador externada ayer al gabinete de seguridad: el estado de las estaciones migratorias y el trato a migrantes. Se ordenó al Inami presentar esta semana un modelo de instalaciones para Chiapas, Tabasco y el norte del país. La SRE dispuso ya de un monto de 60 millones de pesos del llamado Fondo Yucatán, además de otras partidas del propio presupuesto del Instituto.

“La instrucción es que se tienen que reparar, que es inaceptable el que estén como los recibimos, hay que hacer instalaciones adecuadas para las familias y menores de edad”.

El secretario descartó el trato a México como tercer país seguro: “El día de ayer no hablamos de eso, no es parte de la agenda. Hemos mantenido la misma posición contra viento y marea”. E informó de 19 mil 111 migrantes retornados de enero a la fecha, aunque se requiere actualizar cuántos salieron por audiencias en EU o retornos a su país.

“¿Dónde tenemos ahora un incremento? Pues en Tamaulipas. El Inami también hará un esfuerzo para decir cuántos ya no están”.

–¿Qué pasará en 45 días? –se le preguntó.

–Se va a consolidar la tendencia. Por interés propio, México tiene que regular ese flujo. Esperaríamos que el tema migratorio sea cada vez menos importante. No está pactado con Estados Unidos un número (de reducción), no aceptaríamos eso.

USAN TIENDAS PARA TRAFICAR MIGRANTES. Los traficantes de personas montan letreros de tiendas de autoservicio en los tráileres usados para trasladar migrantes hacia la frontera norte, ventiló el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Se detuvo una caja con letreros de Soriana, con alrededor de 150 migrantes, aparentemente era mercancía para la tienda, ya la misma empresa presentó denuncia, era un camuflaje”.

En un caso emblemático, la Policía Federal ha detenido cinco unidades de un mismo propietario, radicado en Celaya, Guanajuato. “Este tipo está metido en toda la red y es el que pone los tráileres. Los llevan encerrados para atravesar todo el país, los dejan ahí horas, se pueden asfixiar. Es un negocio. Hemos visto el uso de tráileres que parecen frigoríficos, aunque no llevan el aire prendido, con migrantes”, describió Ebrard.

EU RECONOCE LA LABOR DE MÉXICO EN TEMA MIGRATORIO. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reconoció a México los avances “significativos” en la estrategia migratoria en su frontera sur al reunirse con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, este domingo, un día antes que se cumpla el plazo de 45 días fijado en su acuerdo migratorio del pasado 7 de junio.

El diálogo entre Ebrard y Pompeo, celebrado este domingo en Ciudad de México, “se llevó a cabo de manera cordial y derivó en resultados positivos para ambos países”, destacó en un boletín la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana.

En virtud de estos avances, Ebrard señaló que México “no considera necesario iniciar ningún tipo de negociación con respecto a un eventual acuerdo de tercer país seguro de México y Estados Unidos”, señaló la Cancillería.

Tras la reunión con Ebrard, Pompeo dio por terminada su visita a México, dentro de una gira esta semana por varios países de la región.

Además de los temas de migración, Ebrard abordó con Pompeo aspectos comerciales, como los aranceles al tomate mexicano impuestos en mayo pasado, y el trasiego de armas de Estados Unidos a México, que se considera vinculado a la inseguridad.

México planteó una comisión binacional para recuperar el dinero del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y también destacó la conveniencia del relanzamiento del programa de repatriación entre los dos países suspendido en 2018.

En materia migratoria, el secretario “Pompeo reconoció los significativos avances de los operativos mexicanos, en cumplimiento con el acuerdo entre ambos países alcanzado el 7 de junio en Washington”, expresó la Cancillería en su comunicado.

En este acuerdo migratorio México se comprometió con Estados Unidos a tomar medidas de control de la migración a lo largo de su frontera sur a cambio de que no se le impusieran medidas arancelarias a sus productos.

¿DONDE ESTÁ EL DINERO? Si hubiera habido inversión para infraestructura en la frontera, “las estaciones migratorias no estarían así, y si lo hicieron, se deterioraron muchísimo”, ironizó el canciller Marcelo Ebrard, consultado sobre lo publicado por Crónica: un monto fantasma de más de mil millones de pesos para proyectos en esa región del país. “Lo que tiene que ver con estaciones migratorias sí está muy mal, el diagnóstico que nos presentaron es terrible: drenajes que no sirven, baños abandonados, son impresentables. Es inadmisible que no demos un trato digno a las personas. No se puede permitir eso en México y exigir en Estados Unidos otra cosa”.

Ebrard se comprometió a seguir el rastro de ese dinero, en conjunto con Francisco Garduño, titular del INAMI: “Le puedo decir que les aclare si esa inversión de mil 200 millones de pesos se hizo o si se reportó, pero el hecho es que las estaciones son pésimas. Y sí se tiene que hacer un esfuerzo inmenso, no tanto de dinero, sino de compromiso, para que no se tenga a todo mundo hacinado, que no se tarden dos semanas los consulados (de Centroamérica) para reconocerlos”.