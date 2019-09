Balacera en bar deja un muerto y dos herido

Una balacera que se desató la madrugada de este lunes en el bar The Flow, ubicado en la zona de Coapa, dejó como saldo un muerto y dos personas lesionadas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) acudieron hasta el centro nocturno ubicado sobre Canal de Miramontes, colonia Residencial Acoxpa donde un hombre yacía sobre la banquea con impactos de arma de fuego, se presume que se trataba de la persona que resguardaba el lugar.

En el sitio también se hallaban dos hombres más con lesiones, quienes tras ser evaluados por paramédicos que atendieron la emergencia, fueron trasladados a hospitales aledaños.

Peritos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) recabaron las pruebas correspondientes para dar inicio a la carpeta de investigación, por homicidio y lesiones dolosas por disparo de arma de fuego.

Los hechos se registraron después de otra balacera en el centro nocturno Foro San Ángel que dejó un muerto y un lesionado.

De acuerdo con la PGJ fue un tiroteo entre miembros de La Unión de Tepito quienes discutieron en el bar ubicado en Río San Ángel 84, colonia Guadalupe Inn.

De acuerdo con testigos cuando este enfrentamiento ocurrió la música no cesó, además cuando se escuchó la primera detonación todos se tiraron al piso para protegerse.

Cuenta que mientras unos seguían en el piso otros comenzaron correr a las salidas de emergencia, pero éstas según las personas que se encontraban en el lugar, “estaban bloqueadas y parecía que el mismo lugar no tenía un protocolo para este tipo de situaciones porque hasta la misma gente de seguridad estaba un poco asustada”.