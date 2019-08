Batres arremete contra Monreal tras perder el Senado

La presidencia del Senado será ahora encabezada por la tabasqueña, Mónica Fernández Balboa, luego de que Martí Batres fuera derrotado en una cerrada votación al interior de la bancada de Morena en el Senado por 33 a 29 sufragios.

Ello provocó la molestia de Batres, quien arremetió contra el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, a quien acusó de ser “un político faccioso, incapaz de encabezar un amplio movimiento” y advirtió “el riesgo de que se regrese en México a la época del cacicazgo y el poder de un solo individuo”.

Batres desconoció los resultados que lo sacaron de la presidencia del Senado y acusó a Monreal de ensuciar el proceso y maniobrar de último momento para dejar votar a legisladoras del Partido Encuentro Social para lograr la votación que lo derrotara en la interna de Morena.

Sostuvo que fue un proceso “fraudulento y lleno de trampas” dirigido por un personaje en quien no se puede confiar, como Monreal, pues “es un político acomplejado que no puede sobresalir si yo me encuentro en la Presidencia del Senado”.

“Me decía que iba muy bien, que había hecho un buen trabajo, pero apenas me daba la vuelta, y me clavaba el puñal…”, acusó.

Batres aseguró que se mantendrá en Morena pero analizará si se mantiene o no en la bancada de ese partido en el Senado.

Tras su derrota, Batres exigió la renuncia inmediata de Monreal como coordinador de Morena, pues lo señaló de convertirse en jefe de una facción. Sin embargo, la mayoría de los senadores, arropó a su líder parlamentario para que continúe en el cargo.

“Aquí estamos todos, porque lo queremos, es la unidad. No nos interesa nada, sino la unidad, la cohesión y la fortaleza. (…) Hacemos un llamado respetuoso al presidente de la Cámara, Martí Batres, para que se incorpore con nosotros, hay muchas tareas que hacer. Le tenemos respeto, le tenemos aprecio. No vamos a ahondar ni vamos a profundizar diferencias, hemos decidido mantener la unidad”, respondió Monreal minutos después.

Momentos antes, varias senadoras y senadores de Morena aseguraron que esta bancada saldría unida de este proceso interno y destacaron la armonía y solidaridad interna.

Una vez que se conoció esta votación, se procedió al otro proceso pero de las tres aspirantes mujeres que buscaban la presidencia, dos de ellas, Maribel Villegas e Imelda Castro, declinaron a sus intenciones y por ello se eligió por unanimidad a la tabasqueña Mónica Fernández.

La ahora nueva presidenta del Senado rechazó que se hayan presentado fracturas y llamó a la unidad interna para sacar adelante la agenda legislativa en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca este 1 de septiembre.

Fernández aseguró que no hubo línea de Palacio Nacional o del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien —dijo— no ha visto desde un evento en Dos Bocas, Tabasco, donde se anunció el arranque de la refinería.

Rechazó que haya sido un proceso sucio como acusó Batres y defendió la intervención de las legisladoras del Partido Encuentro Social (PES), pues en realidad son militantes de Morena, dijo.

La nueva presidenta electa del Senado reconoció el trabajo de Batres al frente de la Cámara alta, pero al mismo tiempo consideró que sólo corresponde a él decidir el rol o su permanencia en la bancada de Morena.

Con una duración de más de cuatro horas, la elección de la Presidencia del Senado se realizó en presencia de un notario público y en el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de Morena, Héctor Díaz Polanco.