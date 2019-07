¿BC le muestra el camino a AMLO?

Les cuento que en el estado de Baja California hubo elecciones para gobernador y alcaldes. Se trata de un antiguo bastión del PAN que desde la década de los años 80 del siglo pasado, en tiempos de Ernesto Ruffo, dominó políticamente la entidad. Ya no. Baja California está en la buchaca de Morena y es probable que ahí se quede un buen rato.

El candidato ganador, Jaime Bonilla, que es un buen cuadro, fue electo para un periodo de apenas dos años por cambios legales aprobados antes de los comicios. Todo mundo allá sabía que el periodo sería de dos años. No es lo ideal, pero es la ley que buscaba sintonizar la elección estatal con la elección federal.

Así las cosas, el Congreso local de la entidad, que todavía tiene mayoría panista pues los nuevos no han asumido el cargo, ese Congreso aprobó una modificación en la constitución local para ampliar de dos a cinco años el periodo gubernamental de Bonilla. Se argumentó que así se ahorraría el gasto que supone organizar una nueva elección. El escándalo estalló.

Incluso las dirigencias nacionales de los partidos políticos renegaron de sus diputados. No se crea que ahora los asuntos de Baja California nos quitan el sueño, no es eso, lo que pasa es que hay temor de que el Congreso local sea emulado por el Congreso de la Unión y, en el momento oportuno decidan realizar un cambio constitucional y alargar el periodo de AMLO de seis a diez o doce años, para ahorrar y ser austeros, o con cualquier otro pretexto.

Ya vieron que sí se puede, que hay legisladores flexibles a los que se puede convencer ya sea con un estímulo financiero o de otro tipo. Como es del dominio público, la posibilidad de que AMLO busque reelegirse revolotea sobre el quehacer nacional, pues a cada rato emanan señales de que prepara el terreno. Señales como la votación de revocación de mandato, el dominio del Congreso, de los otros poderes federales, de la prensa, de los organismos autónomos, incluso del nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INE. ¿El Congreso de BC mostró el camino?

Hay que decir que los cabildos de los ayuntamientos también votaron a favor, con una excepción. Con 11 votos en contra y dos a favor, el Cabildo de Tijuana rechazó la reforma al Artículo Octavo Transitorio que permite la modificación al periodo de gubernatura de dos a cinco años. Pese a la votación, Tijuana fue el último Cabildo en sesionar, lo que no cambia ya el resultado en la reforma al transitorio, debido a que tres de los cinco ayuntamientos emitieron su voto a favor por esta reforma.

Muchas de las voces que se han alzado contra lo que pasó en BC, quieren mandar un mensaje que se oiga en Palacio Nacional y que se sepa ahí que no respaldarán una aventura política de esa dimensión. Me refiero a gente de alto nivel en las filas de la izquierda, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por nombrar uno que tomó una posición. Por supuesto que AMLO dice que él no está interesado, que se irá a su rancho en el 2024 si es que no antes, pero, claro, nadie le cree, pues la 4T no tiene fecha de caducidad.

El INE ya se declaró en contra, aunque no le compete al instituto emprender la acción de inconstitucionalidad. Si el presidente quiere despejar dudas, debería ser su oficina jurídica la que emprenda la batalla legal.

jasaicamacho@yahoo.com

Twitter: @soycamachojuan