Becas, por pobreza, no por calificaciones: AMLO

El Presidente señala que, “por el momento”, no se tomarán en cuenta criterios como aprovechamiento escolar, asistencia y disciplina para los apoyos a estudiantes en nivel básico y superior.

Los criterios de buen aprovechamiento escolar, asistencia y disciplina no serán contemplados por el gobierno federal para la repartición de becas a estudiantes del país.

Por ahora, sólo se considerarán dos factores: el nivel de pobreza y el riesgo de deserción, aseguró a Crónica el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso del nivel medio superior es a todos, en el caso del nivel básico y superior es pobreza, no calificación”.

—¿Entonces no se tomarán en cuenta los otros criterios? —se le preguntó.

—Por ahora no.

Este diario compartió al Presidente la inquietud de maestros y padres de familia respecto a cómo están utilizando los alumnos el dinero recibido, pues incluso hay testimonios de jóvenes que malgastan la ayuda o quienes sólo asisten al colegio para cobrar. También se le cuestionó sobre los nulos alicientes para mantener las becas y la posibilidad de entregar más a quienes logren un mejor desempeño.

De los más de 30 millones de estudiantes en el actual ciclo escolar —en educación básica, media superior y superior—, alrededor de 10 millones recibirán apoyo monetario; se empleará con este fin un presupuesto de 60 mil millones de pesos.

“Desearía que todos los que inician este nuevo ciclo escolar tuvieran su beca. No podemos hacerlo ahora, pero no lo descarto, porque quiero que se apoye la educación. Sin demagogia, la educación es la base del desarrollo, es lo que nos permitirá no sólo mejores condiciones de vida, sino ejercer a plenitud nuestras libertades”, expresó el mandatario.

En torno a las pautas para otorgar los recursos, detalló: “En preescolar, primaria y secundaria la preferencia es a los más pobres, los que viven en comunidades indígenas, en colonias populares pobres. Y lo mismo en el nivel superior”.

En media superior, “es a todos los estudiantes de educación pública, porque en este nivel es en el cual se presenta más deserción escolar, en el cual se abandona más la escuela, y coincide con la adolescencia, una edad difícil, y es necesario que los adolescentes se mantengan estudiando”.

Crónica consultó al Presidente por qué no se usaba con los estudiantes un modelo similar al aplicado con los deportistas panamericanos, a quienes se becó de manera general, aunque se asignaron montos adicionales a los medallistas, como recompensa a su esfuerzo y excelencia.

“Son cuestiones diferentes. En el caso de los deportistas fueron alrededor de 250 millones de pesos, acá estamos hablando de 60 mil millones, es una cosa distinta”.

AMLO adelantó una ampliación al programa de becas para los siguientes años: “Ya tenemos el modelo, ahora lo que necesitamos es seguir ahorrando, aunque no les guste a algunos tiene que seguir habiendo austeridad, no relajar la disciplina, ahorrar para ayudar más a los jóvenes que están estudiando; y también, en la medida que tengamos más crecimiento económico, dispondremos de más recursos y un objetivo es la educación”.

Incluso, se contemplaría a chicos de escuelas particulares, “que estudian ahí porque no tienen otra opción y requieren de la beca”.

LOS MONTOS

Educación básica:

800 pesos mensuales a más de 4.5 millones de alumnos

Media superior:

Mil 600 pesos bimestrales a 4 millones de estudiantes

Superior:

2 mil 400 pesos mensuales a 300 mil universitarios

CIFRAS EN EDUCACIÓN BÁSICA

► 25 millones 417 mil 980 estudiantes

► Un millón 219 mil 517 maestros

► 232 mil 876 escuelas: 198 mil 348 públicas y 34 mil 528 privadas

► 125 mil 498 escuelas multigrado

► 176 millones de libros de texto gratuitos, con un avance de entrega del 96 por ciento y el 100 por ciento en formato digital (https:libros.conaliteg.gob.mx)

► 400 y 500 pesos, el precio promedio de los paquetes escolares en primaria y secundaria, respectivamente