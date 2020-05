Benditas redes malditas

Cuando en las redes sociales los vientos soplan a su favor, lo que ocurre de manera frecuente, López Obrador se refiere a Facebook y Twitter como las benditas redes sociales. Todo es miel sobre hojuelas.

Pero cuando son más las críticas que los halagos, el Presidente cambia de opinión y quiere llamar a cuentas a las redes, a sus directivos y a sus usuarios.

El mandatario llegó a la extraña conclusión de que las críticas no provienen de ciudadanos inconformes con su desempeño, nada de eso, se trata de robots que alguien patrocina para perjudicarlo.

El Presidente no concibe la existencia de ciudadanos molestos, sólo de críticos a sueldo.

Twitter y Facebook se saben defender y meten bien las manos. ¿Está seguro el Presidente que quiere pleito con las redes?

El PAN en malas compañías

El caso de la comida entre agentes de la Guardia Nacional e integrantes de la familia Valencia, supuestos huachicoleros, en algún lugar del norte de Puebla, se transforma en escándalo político.

Para sorpresa de muchos, el partido implicado es Acción Nacional, que además de las elecciones ahora está en riesgo de perder la confianza de los ciudadanos.

Resulta de Ana Teresa Aranda, que fue candidata del PAN a la gubernatura, denunció que su partido es rehén de los Valencia gracias a un acuerdo con Genoveva Huerta, dirigente estatal del blanquiazul.

No sólo eso, demandó que el dirigente nacional, Marko Cortés, vaya a Puebla para deshacer el entuerto, ya que el PAN allá es patrimonio de sus seguidores.

¿Cuándo irá Marko al norte de Puebla?

Por un Ingreso Básico Vital

Desde su domicilio y enfundado en unos pants deportivos, Porfirio Muñoz Ledo sigue siendo un ave de tempestades en la Cámara de Diputados.

Resulta que un grupo de diputados, entre los que se encuentra Laura Rojas, presidenta en turno de la Cámara, impulsa una Ley de Ingreso Básico Vital, de 3,700 pesos, para encarar la emergencia económica.

Rojas es del PAN. Uno de los primeros en respaldar su iniciativa fue Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, por lo que le volvió a llover en su milpita virtual.

Porfirio recordó que hace tiempo propuso una iniciativa similar para la CDMX, pero entonces el PAN se opuso, por lo que aplaude que ahora ese partido sea uno de sus impulsores.

En crisis es hora de unidad nacional, sentenció el experimentado legislador. Apenas 70 diputados han mostrado su apoyo a la propuesta, todavía falta para que logre el consenso.

No hay consulta que valga

El Presidente no quiere sobrecargar de chamba a la Fiscalía General de la República.

Acaso por eso, para no seguir acumulando expedientes, ha pedido que sea una periodista, y no el fiscal, la encargada de entregar pruebas del caso García Luna.

Y además busca que sean los ciudadanos, por medio de una consulta, quienes decidan si se investiga o no a los expresidentes. La justicia como asunto de popularidad.

Para responder al aluvión de alusiones personales, el expresidente Felipe Calderón dijo que la justicia no es asunto de consultas, sino de pruebas y leyes.

“Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda, pero si no es así no hay consulta que valga”.

Tal parece que la FGR tendrá que desquitar el sueldo.

