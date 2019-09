British Airways cancela casi todos sus vuelos en Reino Unido por huelga de pilotos

Alrededor de 195.000 pasajeros se han visto afectados este lunes por la huelga de dos días que secundan los pilotos de la aerolínea British Airways (BA) en demanda de una mejora de sus condiciones salariales.



Según informó la compañía, más de 1.700 vuelos -prácticamente la totalidad de los programados- han sido cancelados entre la jornada de hoy y la de este martes, incluidos todos los desplazamientos previstos a España y Latinoamérica, según confirmó BA a Efe.



Según las últimas cifras, hasta el 90 % de los 4.300 pilotos de BA respaldan la acción.



"Desafortunadamente, sin detalles de Balpa sobre qué pilotos harían huelga, no teníamos forma de predecir cuántos vendrían a trabajar o qué aeronaves estarían calificadas para volar, por lo que no tuvimos más opción que cancelar casi el 100 por cien de nuestros vuelos", señaló BA en un comunicado.



Aunque la empresa y el sindicato de pilotos Balpa han indicado que están dispuestos a iniciar nuevas conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo, por el momento no hay signos de que se vayan a interrumpir los paros.



La aerolínea, que opera una media de 850 vuelos diarios en los que transporta a unos 145.000 personas, ha ofrecido a los pasajeros un reembolso de sus billetes o la alternativa de volar en otra fecha o con otra compañía aérea.



El aeropuerto de Heathrow, en Londres, es el más afectado al tratarse de la mayor base de operaciones de BA, aunque la actividad de Cityflyer (la filial de BA que opera vuelos domésticos y europeos desde London City Airport) no se ha visto alterada.



La situación en Heathrow fue de inusual calma, ya que apenas había actividad, debido a que los pasajeros afectados siguieron el consejo de no presentarse en las instalaciones.



Según señaló el secretario general de Balpa, Brian Strutton, en declaraciones a los medios, sus afiliados "están determinados a ser escuchados", ya que han hecho una petición "justa" sobre sus sueldos.



El sindicato destacó que cada día de huelga le cuesta a la compañía 40 millones de libras (44 millones de euros), mientras que hacer frente a sus peticiones y resolver la disputa resultaría en 5 millones de libras (5,6 millones de euros).



En julio, los trabajadores rechazaron un aumento de sueldo del 11,5 % durante los próximos tres años aduciendo que no era suficiente y recordando que con anterioridad los pilotos aceptaron sueldos más bajos durante una época complicada para la empresa.



"Previamente aceptaron grandes recortes salariales para ayudar a la compañía en tiempos difíciles. Ahora BA está obteniendo miles de millones de libras de ganancias, sus pilotos hacen una petición justa, razonable y asequible entre pago y beneficios", dijo Strutton, quien añadió que están dispuestos a reanudar conversaciones.



"Decir que estamos preparados para hablar no es el punto, ¿están preparados ellos para negociar? Balpa está preparada para negociar, Balpa está preparada para comprometerse", sostuvo.



BA destacó que otros sindicatos sí han aceptado esta oferta, que implicaría que los capitanes ganarían más de 200.000 libras anuales (224.000 euros) en tres años, aunque Balpa sostiene que la media de sueldos está en torno a las 100.000 libras (112.000 euros)



El presidente ejecutivo de BA, Alex Cruz, indicó que la empresa reconoce los esfuerzos que los pilotos hicieron en el pasado, pero destacó que la oferta actual es "muy generosa".



En declaraciones a la cadena BBC, Cruz se disculpó con los pasajeros por las interrupciones que han sufrido e insistió en que la aerolínea ha trabajado para contactar a todos ellos desde que el pasado 23 de agosto se anunciaron los paros.



"Realmente lamento la posición en que las cínicas acciones del sindicato de pilotos nos han puesto. En general, este es el objetivo propio del sindicato", dijo Cruz y agregó que la huelga "castiga a los clientes, a nuestra marca y al resto de nuestros colegas: más del 90 % ya han aceptado la oferta (de subida de sueldo) del 11,5 %".



"Instamos al sindicato a que se siente con nosotros lo más rápido posible para que podamos llegar a un acuerdo", insistió.



De no lograr este acercamiento, el sindicato ya ha anunciado un nuevo paro de 24 horas para el 27 de septiembre.



BA, junto a las españolas Iberia y Vueling, forma parte del grupo hispano-británico de aviación International Airlines Group (IAG), que el año pasado registró un aumento de beneficios del 9 %.