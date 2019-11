Campesinos que bloquean San Lázaro quieren moche: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que las organizaciones campesinas que se manifiestan afuera de la Cámara de Diputados solo presionan para que regresen los moches.

El Ejecutivo federal remarcó respecto a esa situación que su gobierno no permitirá que los recursos sean transferidos por terceras personas, pues está comprobado que no llegan a los que más los necesitan.

“Ahora, por ejemplo, está por aprobarse el presupuesto para 2020 y hay protestas porque quieren que sea como antes, que haya partidas para moches, pero ya no va a ser así porque vamos a procurar entregar de manera directa”, dijo.

En su habitual conferencia mañanera, el mandatario subrayó que anteriormente “miles de millones de pesos se entregaban a organizaciones sociales de la sociedad civil y no bajaba el presupuesto, no le llegaba a la gente, por eso también las protestas, pero no vamos a continuar nosotros con lo mismo”.

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, del Frente Popular Emiliano Zapata y del Movimiento Antorchista tienen cercada desde hace varios días la sede de la Cámara de Diputados en San Lázaro, por lo que se suspendió la sesión de esta mañana y se prevé que se retome mañana viernes.

López Obrador también se refirió al caso de la asignación de recursos mediante un fideicomiso en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para mejorar escuelas en el sexenio pasado, que se entregó, pero no se tienen pruebas de su ejercicio.

“No se sabe sobre la aplicación, pero sí que en todos los estados se llevó a cabo este programa, incluso hay estados que tienen un remanente, en la mayoría no”, comentó el Presidente de la República.

En ese sentido mencionó que, de manera precavida y para no continuar con lo mismo, los fondos destinados al mantenimiento de los planteles educativos también se entregarán de manera directa.

De acuerdo con notas periodísticas, de 2014 a 2018, la SEP ejerció un gasto superior a 23 mil millones de pesos, pero no se sabe de manera puntual el destino de por lo menos 90 por ciento de esos recursos, pues su uso fue discrecional.