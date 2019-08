Cancelan festival de Woodstock 50

El complicado festival de música Woodstock 50, que estaba planeado para agosto, ha sido cancelado oficialmente, dijeron el miércoles sus organizadores.

Estaba planeado que la mítica cita tuviese lugar en Maryland, a media hora de ­Washington DC, los días 16, 17 y 18 de agosto. El histórico festival quería celebrar su medio siglo de vida por lo alto, con parte de los músicos que ­actuaron en el festival original celebrado en el año 1969. Pero no va a ser.

La cancelación era esperada después de cinco meses complicados, en los que los organizadores recibieron la cancelación de dos lugares propuestos en Nueva York, perdieron financiamiento y enfrentaron el retiro de grandes figuras como la estrella pop Miley Cyrus.

Raconteurs, los Lumineers y los artistas originales de Woodstock 1969, Santana, John Sebastian y Country Joe McDonald, también dijeron públicamente que no actuarán. Anteriormente, los artistas principales Jay-Z y The Dead & Co., así como John Fogerty, confirmaron que tampoco se presentarán.