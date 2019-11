Carmen París hace una revitalización de su folklore

La cantante Carmen París presentará por primera vez en México su show, En síntesis, “así es como me siento después de más de tres décadas de trayectoria, recorrí muchas partes del mundo y sólo hacía falta este país para cerrar como más me gusta, he preparado un show lleno de sonidos clásicos y donde la gente pueda recobrar el sentido de escuchar toda la parte instrumental”, dijo en entrevista con Crónica.

El Foro Tejedor será testigo del espectáculo, la tarde de este 9 de noviembre, en un recorrido musical por sus cinco álbumes, “fue complicado el hacer una selección ante tanta música, pero, sobre todo, el saber lo que el público disfruta más; cada país tiene costumbres y gustos muy distintos, pero a final del día creo que nos une una misma pasión, la música es universal y hay para todos los gustos y sabores. Es un show donde habrá fusión de sonidos y que le permitirán al público construir grandes historias”, expresó.

Carmen París es una cantante, compositora, pianista y letrista que a lo largo de sus 30 años de trayectoria ha renovado la jota aragonesa y revitalizado el folklore ibérico, y señaló que actualmente se encuentra en búsqueda de nuevas “jotas” por todos lados, inclusive en México, país que dijo es uno de los principales en tenerlas, ya que las ha encontrado en lugares que no esperaba.

En síntesis es un espectáculo íntimo que también incluye los temas que compuso a partir de los poemas de Pablo Neruda, José Martí y Federico García Lorca, “grandes expositores que merecen ser recordados de alguna manera y seguir manteniendo el léxico musical de muchos artistas, todo es tan cambiante en estos tiempos, pero creo que si todos trabajáramos más en el contenido, tendríamos mejores momentos musicales”, expresó.

Así es como cerrará la etapa final de este año, adelantando que ya se encuentra en preparativos de un nuevo material discográfico y entre los lugares que visitará, será México uno de ellos, “la gente de aquí es cálida y siempre tienen una oportunidad para todos los que venimos de fuera, en España hay grandes escenarios, pero sin duda aquí es un punto de lanza para todos aquellos que venimos de manera independiente; nos toca hacer doble trabajo”, concluyó.