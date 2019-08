Casos de sarampión en México son insuficientes para declarar epidemia: AMV

Los casos aislados de sarampión que se han reportado en los últimos meses en México son insuficientes para declarar una epidemia, pero es cierto que a nivel mundial han aumentado por un movimiento en contra de las vacunas, señaló Raúl Romero Feregrino, presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV).

“Ni descartarlo ni confirmarlo”, respondió al preguntarle sobre una posible epidemia en México, al explicar que el significado de ese concepto más que radicar en el número se refiere a cuando los casos no son esperados o no se tenían contemplados.

A nivel mundial ha habido un descenso de la vacunación debido a movimientos malinformados que buscan desorientar a la población, lo que especialmente afecta a niñas y niños porque sus padres deciden ya no protegerlos, alertó el infectólogo pediatra.

“Eso es lo que ha producido el resurgimiento de muchos casos de sarampión a nivel mundial”, dijo.

Al indicar que en el país poco se han identificado esos grupos antivacunas, reveló que los casos de sarampión reportados en territorio nacional han sido por contacto de mexicanos con extranjeros y no de mexicano a mexicano, “es decir, ya sea que el contagio haya sido de un nacional pero fuera de México o porque dentro tuvo contacto con alguna persona extrajera”.

Explicó que el virus del sarampión se transmite por contacto de secreciones de la vía aérea, “entonces vamos a decir que un caso autóctono sería de una persona que se contagia en México, y eso es lo que ya no ha sucedido gracias a que se tuvieron muy buenas coberturas vacunales en el país”.

Según información proporcionada por la Secretaría de Salud, la última epidemia de sarampión ocurrió entre 1989 y 1990. Asimismo, indicó que el último caso autóctono se registró en 1995, mientras que de 2000 a 2019 se identificaron más de 185 importados o asociados a importación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 20 millones de niños en todo el mundo no recibieron inmunizaciones contra el sarampión, la difteria y el tétanos en 2018, lo que provocó una serie de brotes de sarampión en diversos países.

El sarampión se caracteriza por fiebre alta, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, puntos blancos dentro de la boca y manchas rojas que inician en la cara y se extienden al cuerpo y cuyas complicaciones pueden provocar un daño neurológico, incluso la muerte.

El presidente de la AMV recordó que existen dos tipos de vacunas contra el sarampión y la más aplicada en el país es la Triple Viral, que cubre sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), la cual se aplica en dos dosis, la primera al año de edad y la segunda entre los cuatro y seis años.