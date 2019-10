Celebra AMLO combate a corrupción en Poder Judicial

Luego de que ayer se diera a conocer la suspensión de un magistrado del primer circuito por inconsistencias en su situación financiera y por sus nexos, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se combata la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial.

Tras señalar que si bien no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas ni llevar a cabo un proceso como lo establece la ley, López Obrador afirmó, en conferencia de prensa, que es un hecho inédito que por presunta corrupción se destituya a un magistrado, ya que antes ese Poder era como “el Castillo de la Pureza”.

“Me parece muy bien porque ha existido la judicatura y nunca se castigaba a jueces, magistrados, a ministros, menos, y como sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores, pero en el Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el Castillo de la Pureza, por eso lo celebro, que bueno que se ventile este asunto”, aunque reconoció que genera polémica.

Además, el mandatario federal pidió que nadie se rasgue las vestiduras pues "ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable, no hay impunidad no es castigar al que no tiene con que comprar su inocencia y al que tiene influencias se le protege se le perdona todo, ya eso se terminó", enfatizó.