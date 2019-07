Chíguil cobra $175 a la semana por curso de verano que era gratuito

El curso de verano gratuito que era impartido desde hace varios años, por la en ese entonces delegación Gustavo A. Madero en el Centro Recreativo y Deportivo Tola, a partir de este año dejará de serlo; los niños, niñas y jóvenes que quieran inscribirse a las actividades deportivas y culturales que organiza la alcaldía en este centro, deberán pagar 175 pesos de manera semanal, más diez de inscripción.

Tal parece que la política pública de austeridad que ha caracterizado a la cuarta transformación, se ha extendido a todos los ámbitos, incluso repercutiendo en programas sociales que brindaban un acceso gratuito a la cultura, el deporte y el esparcimiento para cientos de niños y jóvenes que no contaban con los recursos suficientes para pagar un curso privado en época vacacional.

Los llamados cursos de verano, implementados por las alcaldías, invitaban a los jóvenes a salir de su casa para, de forma segura, tomar clases de futbol, manualidades, baile, box, volibol, entre otras actividades de esparcimiento en varios centros deportivos y parques de la ciudad.

El Centro Recreativo y Deportivo Tola, que fue inaugurado el 6 de marzo de 2013 por el ex Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y la en ese entonces jefa delegacional Nora Arias Contreras, era uno de los lugares donde se impartían, en coordinación con la administración del deportivo, actividades en el verano e inclusive se organizaban paseos a museos y zonas representativas de la CDMX para los menores que se inscribían en el curso de verano y hasta para sus padres.

Santiago tiene 13 años, va en segundo de secundaria y desde hace cuatro años ha asistido al curso de verano que la alcaldía Gustavo A. Madero organiza en el deportivo Tola, el cual le queda a una cuadra de su casa.

“Desde que iba en primaria cada año vengo al curso de verano, aquí conocí a varios amigos con los que me organizo para que todos los años vengamos a inscribirnos al curso y pues así no estoy en cerrado en mi casa. Casi siempre nos dan clases de futbol, baile, nos mojamos y hasta nos llevaban de paseo a Xochimilco, a Chapultepec y a algunos museos, la verdad es que me gusta mucho venir me la paso muy padre”, dijo.

Según información de varios usuarios del deportivo cada año se organizan este tipo de actividades y nunca se les cobraba por el servicio.

Por su parte personal administrativo del deportivo confirmó el costo de 175 pesos semanales poder tener acceso a las actividades vacacionales, argumentando que en esta ocasión se contará con la participación de diferentes maestros que impartirán las clases para asegurarse de que los niños si aprendan.

“Para que puedas inscribir a tu niño se necesita que traigas una copia de tu INE y pagar diez pesos por la inscripción del menor además de una cuota de 175 pesos de manera semanal, esto para que se les pueda pagar a los maestros que darán las clases”, explicó personal del deportivo.

Además añadió que este año no existirán salidas a ningún sitio pues representaba mucho desorden y desorganización, motivo por el cual fueron canceladas.

Beatriz Castro, madre de Santiago lamentó la decisión tomada por la alcaldía de cobrar el curso ya que aseguró que en años pasados las clases que les daban a los menores en el verano, ayudaban a que su hijo pudiera disfrutar sus vacaciones siendo la mejor opción para enviar a su hijo.

“Es muy triste que ahora vayan a cobrar tanto por el curso de verano, no sé si es por falta de dinero o porque ya no le interesa a la alcaldía apoyar en este sentido a los niños, pero en años anteriores de verdad que los chicos disfrutaban venir y pasarla bien, aprendían y se divertían y uno podía estar tranquilo porque aquí los cuidaban, creo que ahora habrá que buscar otras actividades que no sean tan caras y donde los niños puedan divertirse y aprender en sus vacaciones”, comentó.