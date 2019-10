Clínica de la Mujer, más allá de discursos

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama mucho se ha hablado sobre este padecimiento que a diario cobra la vida de 17 mujeres en México, varios discursos, se han mencionado alentando a la conciencia de la autoexploración en las mujeres para así detectar a tiempo cualquier anomalía que pudiera representar un riesgo para las mujeres.

Autoridades, funcionarios y organismos, han inaugurado foros y cursos en los que no siempre hay la concurrencia que se desea, por lo que celebro que en la alcaldía Venustiano Carranza, ademas de sumarse a la conciencia, se haya enfrentado al cáncer no sólo con discursos sino con la apertura de la primera Clínica de Atención Integral de la Mujer en la Alcaldía de Venustiano Carranza, en donde se atiende de manera gratuita a toda mujer que no sea derechohabiente de alguna institución médica.

Sin lugar a dudas, creo que es positivo que desde los tres niveles de gobierno de nuestro país, se preocupen por la salud de las mujeres, pero también, también pienso que es mejor que todos nos ocupemos de ello, pues anualmente se presentan alrededor de 27 mil nuevos casos de cáncer de mama en México y “según el Instituto Nacional de Cancerología, se detectó que, dentro de esos 27 mil, más de 2 mil presentan una variante genética por lo que en muchos casos de cáncer en la mujer, tiene su origen en la herencia y poco se ha hecho al respecto.

Por eso y como una forma de ocuparnos, desde marzo pasado mi gobierno dio un gran paso con esta clínica ubicada muy cerca del metro Romero Rubio, toda vez que en ella se está dando atención a la prevención y tratamiento a cualquier tipo de cáncer a los que son más propensas las mujeres y para ello, a los médicos de dicha clínica se les dotó de un equipo médico de última generación como mastógrafo de punta, un láser de alta tecnología que cauteriza los efectos causados por el virus del papiloma humano, ultrasonido de alta definición y equipo de colposcopía compuesto, marcadores tumorales y genéticos en el caso de la atención materno-fetal para detectar malformaciones en el feto a partir de la semana 14 del embarazo, entre otros. En síntesis, instrumentos que sólo existen en los grandes hospitales privados y que cobran una fuerte cantidad de dinero, lo que los hace inaccesibles a la mayoría de las mujeres.

Por ello, qué mejor que en este mes de octubre, dedicado a la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, este espacio clínico esté brindando un servicio cuyo único objetivo es el de reducir los tiempos de diagnóstico, pues mientras en cualquier otra institución tardan hasta ocho meses para darles un diagnóstico exacto a las afectadas, en esta clínica se les valora y diagnostica prácticamente mientras son atendidas, ganando tiempo valioso para frenar al cáncer y no dejarlo pasar a otras etapas más dañinas.

Lo mejor es que los servicios son totalmente gratuitos lo que abona a un mejor estado de ánimo de la mujer, pues cuando una de ellas padece algún tipo de cáncer, su vida cambia por dos razones; la primera es por la enfermedad y la segunda, por la economía, toda vez que un tratamiento de este padecimiento no cualquiera puede pagarlo y de acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una mujer gasta en promedio de 300 a 400 mil pesos al año tan sólo en estudios, cuando sospecha que padece algún tipo de cáncer, situación que desequilibra las finanzas y moral de toda una familia, y que agrava su economía.

Una de las grandes luchas que históricamente han emprendido las mujeres desde hace décadas y con justa razón, es el acceso a la salud, por lo que en lo particular es todo un honor sumarse a su lucha mediante el reconocimiento a su grandeza y enorme valor de aquellas que, en muchos casos, son madres y padres al mismo tiempo, y de ahí mi compromiso de brindarles un lugar para atender su salud, principalmente a ese 37% de mujeres que no cuenta con ningún apoyo y es el sostén de los hogares en la Ciudad de México, pues políticas como éstas son las que verdaderamente debemos implementar más allá de discursos y listones.

*Alcalde de Venustiano Carranza

Twitter: @julioc_moreno