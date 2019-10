Compara AMLO sus programas de gobierno con el cristianismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que volverá a hacer que opere la radio comunitaria la XENAC, La Voz de los Chontales, luego de que fuera cerrada en 1982, en Tabasco, al ser considerada un medio que “transmitían programas subversivos”.

“Los grandes caciques que no querían que se transmitieran esos programas para hacer conciencia, no les convenía (que se escuchara), la cerraron. Ahora, ¿qué creen? Pues ya soy presidente, y se va a volver a abrir esa radio”, indicó el mandatario en Etchojoa, Sonora, el segundo estado que visita como parte de las visitas que hará a las comunidades más apartadas del país, y en esta ocasión estuvo en la región de los pueblos mayos, a los que prometió a apoyar a partir de mejorar el Centro Coordinador Indigenista.

Al hablar de que su gobierno busca el bienestar de todos los mexicanos y, sobre todo, de los más pobres, “porque eso es humano, es justicia social y es también cristianismo”. Expresó que “a Jesucristo, lo sacrificaron. Él era perseguido y lo espiaban por defender a los humildes, por defender a los pobres, ésa es la historia real”, dijo el mandatario.

Pidió a los asistentes no alarmarse cuando se mencione la palabra cristianismo.

“Cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito: el humanismo, el amor al prójimo, ésa es la justicia social. A eso se le puede llamar solidaridad, fraternidad, de distintas maneras, pero es ser realmente fraterno con los demás, que haya humanismo, que no se le dé la espalda al que sufre”.

Comentó que cuando estuvo a cargo del Instituto Nacional Indigenista (INI) de Tabasco había un mural, en el cual puso un letrero con un enunciado: “Quien tenga como propósito, quien tenga como vocación ser un animal...”. Luego dijo que había que matizar esto, porque se está descubriendo que los animales tienen muchos sentimientos y hay que quererlos mucho, pero antes era otra la concepción, indicó López Obrador.

“Quien tenga como vocación ser un animal, puede darle la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho”, y preguntó a los asistentes: “¿Sí está claro?”

Y adjudicó la autoría de esta frase a un filósofo: “‘Quien tenga como vocación ser un animal, que le dé la espalda a los dolores de la humanidad y que trabaje en su propio provecho’, es decir, que sea un vil egoísta, pero el ser humano tiene que tener amor por el prójimo, por el semejante. Ésa es nuestra doctrina”, aseguró el jefe del Ejecutivo, quien continuó su gira por el pueblo de Pótam, Guaymas, Sonora.