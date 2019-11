Con Piedra Ibarra, CNDH no será alcahuete del régimen: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento con la designación de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y confió que en esta nueva etapa se profundizará en las investigaciones para que haya justicia.

Al preguntarle sobre este tema en su conferencia de prensa matutina, aseveró que la llegada de Piedra Ibarra abre la posibilidad de que la CNDH “deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen y se profundice en las investigaciones, se acabe con la impunidad y se le dé una respuesta a los familiares de las víctimas”.

“Sí estoy contento con esta decisión”, expresó y señaló que es normal que los conservadores “quisieran tener ahí a gente disciplinada, a modo, como ha sucedido en todo el periodo neoliberal, puro experto, que se distinguía por cobrar bastante por su especialidad, pero al mismo tiempo siempre guardaban un silencio cómplice, encubrían, nada se sabía, a nadie se castigaba”.

Al aclarar que no quiere la desaparición de instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral federal o el Instituto Nacional de Transparencia, López Obrador sostuvo que éstos organismos, “ineficientes por decir lo menos”, se han hecho de la vista gorda, además de que cuestan mucho dinero al pueblo.

Sin embargo, señaló que estos organismos deben dejar de servir a intereses particulares, “lo que estoy planteando es de que no han funcionado o no han ayudado para que no se violen derechos humanos, para que no haya corrupción han guardado silencio", dijo.

En ese sentido consideró que por ejemplo, los actuales consejeros electorales y de transparencia deberían renunciar a sus cargos en un acto de congruencia, debido a que sus nombramientos fueron producto de cuotas partidistas.

“Es un acto de conciencia (la renuncia) de cada quién, pero desde el nombramiento, cómo se nombraba al consejo del INE o al del Tribunal Electoral, el Congreso, cuotas”, sostuvo el mandatario.

López Obrador reprochó que los organismos autónomos no representan a los ciudadanos, sino que son una pantalla y sumado a eso cuestan mucho al erario público y puso como ejemplo que en el caso del INE y el Tribunal Electoral federal no han estado a la altura de las circunstancias.

“Se han hecho de la vista gorda, han permitido fraudes electorales y encima de eso cuestan mucho, le cuesta mucho al pueblo mantener estas instituciones ineficientes, por decir lo menos”, lanzó, por lo que planteó: "Ya basta de simular, ya basta de engañar. Ya es tiempo de los cambios".

ijsm