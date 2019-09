Condóminos siguen sin contratar seguro contra desastres naturales

Ya pasaron dos años de que el sismo de magnitud 7.1 azotó la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017 —provocando la muerte de 369 personas y decenas de edificios colapsados—, que evidenció lecciones no aprendidas, y que siguen sin ser prioridad, aun siendo cortos los recuerdos del siniestro.

La contratación de un seguro. Los condóminos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México aún desconocen que por ley deben contratar una póliza de seguro para sus viviendas con compañías legalmente autorizadas, contra cualquier tipo de daños.

Y quienes están enterados, contaron a Crónica que no los adquieren pues creen que su costo es elevado, aunque en realidad el costo anual de este tipo de seguros para viviendas o departamentos va de los 3 mil a 10 mil pesos, dependiendo la aseguradora y las coberturas.

La Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México indica en su artículo 9 inciso VIII que “La obligación de los condóminos de contratar póliza de seguro, con compañía legalmente autorizada para ello, contra terremoto, inundación, explosión, incendio y con cobertura contra daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en proporción del indiviso que corresponda a cada uno de ellos”.

A través de consultas realizadas a vecinos de las alcaldías Benito Juárez, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero para ver si conocían la obligatoriedad del seguro, dijeron desconocer el tema. Tal es el caso de la familia Hernández, la cual ni siquiera sabía que por ley está obligada a protegerse.

“Sabemos que el sismo de hace dos años tiró muchas casas y dañó a otras, pero no sabemos dónde contratar uno o cuánto cuesta, pienso que sí es necesario”, señaló Erick, padre de la familia que vive en la GAM.

Fernanda Lobos, quien es vecina de la delegación Benito Juárez, comentó que jamás se le había ocurrido contratar un seguro y que además las empresas buscan sólo vender un paquete de servicios, algunos no necesarios, lo que hace que los costos sean bastante altos.

Tras consultar con aseguradoras autorizadas, el precio anual promedio de un seguro para vivienda/departamento va desde los 2 mil hasta los 12 mil pesos que dependen de factores como la ubicación y las coberturas que se incluyen en la póliza.

Es importante destacar que éstos no sólo se hacen cargo de la estructura del hogar, sino también de lo que hay dentro de ella; además, dependiendo del tipo de cobertura, se puede hacer cargo incluso de gastos médicos por daños a terceros, como el ataque de la mascota del propietario a un visitante.