Condonaciones fueron una pesadilla: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó hoy como una pesadilla la condonación de impuestos aplicada durante los sexenios anteriores, y anunció que esa práctica llegó a su fin porque ya no hay personas o empresas predilectas del gobierno.

"Ya no hay condonaciones, eso fue un mal sueño, una pesadilla", declaró en su conferencia de prensa matutina, al calificar como "muy injusto que los campesinos, obreros, profesionistas, que todos paguemos impuestos y existan 'hijas predilectas' del régimen que no pagan o se les condonan".

El mandatario garantizó que "eso ya se terminó" y dijo que en el Congreso "están viendo con buenos ojos que se reforme el Artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones".

Consideró que "eso nos va a ayudar mucho para que no haya interpretaciones de que, si un temblor afectó a un estado y hubo tragedia, entonces sí se puede condonar".

"No, cerrar cualquier posibilidad de simulación y de usar este instrumento para beneficio de grupos o personas. Que quede en la Constitución establecido, es una garantía, ojalá se apruebe y de ahí le damos vuelta a la hoja", agregó López Obrador.

Aclaró que una cosa es la devolución, que va a seguir existiendo mediante los mecanismos de Hacienda, y otra la condonación.

Ni simulación, ni hijos exentos de impuestos, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en su gobierno ya concluyó la condonación de impuestos y ahora no habrá simulación, ni mucho menos hijos e hijas predilectos que no pagaban o se les eximía de contribuciones, como en el pasado.

En la Cuarta Transformación de la vida pública nacional "ya no hay condonaciones, que eso fue un mal sueño, como una pesadilla", pues se cerró cualquier posibilidad de simulación y de utilizar ese instrumento para beneficio de algunos grupos o personas.

Es muy injusto que campesinos, obreros, integrantes de la clase media, comerciantes; pequeños, medianos empresarios, todos, paguemos impuestos, mientras existen “hijos predilectos, hijas predilectas del régimen que no pagan o se les condonan los impuestos", dijo el Ejecutivo federal.

Ello respondió al preguntarle sobre las condonaciones que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a políticos, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, entre ellos la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, por 16 millones 441 mil 439 pesos del ejercicio fiscal 2013, de acuerdo con el listado de créditos fiscales perdonados entre 2007 y 2015.

“Sí, pero no me gusta personalizar. O sea, no es eso el asunto, es como si estoy yo dale y dale y dale con mis adversarios, o sea, los conservadores, que además hasta se están portando muy bien ya”, comentó al insistirle sobre los casos de la dirigente morenista y la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara,

En ese sentido, subrayó que en el Congreso de la Unión “están viendo con buenos ojos el que se reforme el Artículo 28 (de la Constitución) para que queden prohibidas las condonaciones”, con lo cual México daría “vuelta a la hoja” a ese asunto.

Asimismo, se dejaría claro qué es una devolución, “que va a seguir existiendo mediante los mecanismos de Hacienda, y otra cosa es la condonación de los impuestos".

Al abundar sobre en qué se usaba la condonación de impuestos, López Obrador ejemplificó esta práctica con el caso de las concesiones para explotación minera entregadas en sexenios pasados, las cuales alcanzaron 90 millones de hectáreas, el 40 por ciento del territorio nacional.

"Tenían que pagar un derecho, pero como existía el mecanismo de la condonación, se les condonaban los impuestos y seguían teniendo las concesiones”.

“Al momento ya no se condonan los impuestos, ya esas concesiones las están devolviendo, porque era especulativo. Entonces, se pone orden. Es lo mismo de las facturas falsas o de las empresas fantasmas, se crearon en los últimos años empresas como hongos después de la lluvia, surgieron empresas fantasmas”.

El mandatario destacó que en todas las investigaciones realizadas se comprobó “el lavado de dinero” para evadir impuestos, que provenía de empresas “fantasma” que tenían como domicilio fiscal terrenos baldíos, casas de personas humildes que ni sabían de ello, o trabajadores de empresas, empleadas domésticas, accionistas y despachos.

ijsm