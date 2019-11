Confusión de conductores en Avenida Hidalgo, por obras

La avenida Hidalgo —que históricamente tenía dos sentidos, uno hacia Paseo de la Reforma y otro hacia el Eje central Lázaro Cárdenas— será de un solo sentido.

Los transportistas y automovilistas sólo podrán acceder a ésta por Lázaro Cárdenas con salida a Reforma, esta situación debido a los trabajos de rehabilitación de la zona y a los cambios de un solo sentido que se aplicaron desde el lunes pasado.

En tanto, dos carriles del lado de la Alameda Central están en funcionamiento para el paso del transporte público, dos más para que el Metrobús opere de manera habitual y un carril para el tránsito local de Eje Central a Valerio Trujano.

Agentes de tránsito son los encargados de desviar a los vehículos que aún no conocen la situación, incluso el día de hoy choferes de transporte público continuaban cometiendo el error de querer pasar.

Las obras también han ocasionado problemas a los peatones que pasan por ahí, en especial a los trabajadores del SAT y a los turistas, pues las máquinas y el material de construcción obstruyen las banquetas, lo que ocasionó cerrar los carriles en ambos sentidos.

Además se construyó con tablas una estación provisional para el Metrobús de la Línea 6, dejando a los usuarios de este transporte sin idea de dónde deben abordarlo.

En total se intervendrán 31 mil 688 metros cuadrados, distribuidos en 800 metros, con una inversión de 48 millones de pesos, de los cuales 36.4 millones de pesos serán para obra civil y 11.6 millones de pesos para renovar la infraestructura hidráulica.

“No avisan y los polis ya hasta te amenazan con multarte si no te vas en reversa, lo peor sería que me hubiera estrellado con alguien, ya no saben ni quó hacer para ocasionar más tráfico”, explicó Roberto, conductor que pasó en sentido contrario.

A pesar de las confusiones de algunos, el tránsito es fluido y los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se la pasan gritando a los automovilistas que dicha avenida sólo será un carril, además los policías guían al Metrobús y RTP para que no se desvíen como lo hacían antes.

Los peatones son los que se encuentran más molestos con estas reparaciones, pues deben caminar sobre la avenida y estar esquivando a las máquinas y trabajadores de la Secretaría de Obras, incluso los turistas que buscaban entrar al Franz Mayer dicen que para acceder tuvieron que rodear todas las obras.

“Uno que conoce, como sea le encuentra, pero uno que no vive aquí, por lo menos que pongan señalizaciones para que no nos perdamos, fuimos a dar una vuelta sin sentido teniendo el museo enfrente de nosotros; un caos esta ciudad”, explicó Bernardo, visitante argentino en nuestro país.

AVENIDA CON HISTORIA. Esta perpendicular fue de las primeras calles que se construyó durante la Colonia; además, tenía uno de los palacios más bellos de la capital. Ahí estaba la famosa Casa de la Mariscala de Castilla; un inmueble barroco hecho de tezontle, que tenía un escudo de armas en la puerta y sorprendentes balcones salientes.

La legendaria vivienda que perteneció a los aristócratas ibéricos fue derribada en 1943, y en su lugar se levantó un edificio estilo Art Déco llamado “La Mariscala”, que por mala fortuna, en 1985 sufrió un daño estructural y tuvo que ser derrumbado.

Unos pasos más adelante, ya sumergiéndonos en las profundidades de Hidalgo, aparece la fachada de tezontle de la Parroquia de la Santa Veracruz; una de las iglesias más antiguas y deslumbrantes de la Ciudad de México.Según cuantiosos expertos, este templo fue construido en el año 1759, y fue bautizado así por Hernán Cortés para agradecer a Dios haber llegado con bien a México. Por dentro, el lugar está lleno de reliquias y de estatuas dramáticas que viven entre muros de piedra.

También se encuentra el museo Franz Mayer, este recinto se edificó en el siglo XIX y ha resistido muy bien los embates del tiempo. Actualmente guarda en su interior una increíble colección de arte decorativo, sin precedentes en la capital.