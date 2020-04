Consumidores defendieron su confianza en el futuro hasta el último momento

No será posible medir con certeza el desplome en abril de la confianza de consumidor mexicano en el futuro, pues las encuestas económicas de INEGI se suspendieron porque, al levantarse cara a cara, significaban un riesgo de expansión del COVID-19. Lo que si sabemos es que en marzo, ya ante la inminencia de la llegada de la pandemia, el consumidor nacional se aferró a sus esperanzas.

Cerca de la mitad de los ciudadanos consultados esperaba estar en condiciones económicas personales sueriores a las del año pasado y pensaba que 2021 podía ser incluso mejor.

El Banco de México e INEGI dieron a conocer la última encuesta de ese tipo realizada y en esa última foto (marzo padado) los consumidores sólo expresaron un descenso significativo en lo que al futuro del país en su conjunto se refiere, pero con la expectativa de que en lo personal no les afectara tanto. Aún pensaban que al interior de su familia podría adquirise autos, construir uns casa y ahorrar parte de los ingresos.

Estos indicadores subieron visiblemente, unos 10 puntos, con la llegada de la 4T amlista. El COVID-19 resultó el primer gran golpe al optimismo y no habrá foto (encuesta) del primer impacto.