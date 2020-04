COVID-19 desencadenará una “crisis mutante”; advierte CIEP

Héctor Villarreal refirió el pronóstico de The Bank Of America, de una caída para nuestro país, de 8 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) en lugar del 4% que calculó Hacienda.

Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), estableció que la crisis económica que se viene, consecuencia de la pandemia del COVID-19, es una “crisis mutante”, ante la cual los diagnósticos que se han hecho no necesariamente resultan certeros, y refirió el pronóstico de The Bank Of America, de una caída para nuestro país, de 8 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) en lugar del 4% que calculó Hacienda con horas de diferencia.

“Es un balde de agua fría”, dijo en torno a este pronóstico que debe ser tomado, con mucho cuidado.

En ese tenor, analistas de la economía nacional participaron en el Taller virtual “Respuesta a la emergencia económica”, de la organización Pensando en México. Crónica tuvo acceso y reseña para sus lectores sobre lo que especialistas comienzan a llamar “economía de guerra” y “posibilidad de sexenio perdido”.

havh