Cuadernos de Ciencia Ficción: Design Thinking y buena voluntad

“En una época de crisis doméstica, los hombres de buena voluntad y generosidad deberían poder unirse independientemente del partido o la política”. - John F. Kennedy

¿Por qué es importante contar con un sistema de instituciones que promuevan la buena voluntad o solidaridad social? Más allá de su connotación religiosa, la buena voluntad, más allá de toda connotación religiosa, es un síntoma positivo de una sociedad que promueve la empatía. La empatía es uno de los antídotos contra la creciente polarización, intolerancia y fragmentación de nuestras comunidades a nivel global, que tiene ya efectos negativos medibles, como el aumento en el crimen [1].

Un primer reflejo de una sociedad que promueve la empatía puede verse en el voluntariado. Por ejemplo, los países escandinavos se destacan por tener Estados que proveen vastos servicios públicos por lo que podría asumirse que las actividades de la sociedad civil disminuirían. Sin embargo, Dinamarca, Noruega y Suecia, tienen una gran actividad de voluntariado desde los años 90s. Para entender en su totalidad el éxito que han tenido estos países, además de analizar su balance virtuoso entre Estado y sector empresarial, es importante comprender el papel que juega la participación ciudadana en forma de voluntariado, así como en forma de sociedad civil [2]. En México, en nuestra historia reciente, encontramos un momento clave que catalizó la participación ciudadana, así como la formación de una sociedad civil organizada e independiente, que fue la respuesta al terremoto de 1985 [3]. El voluntariado contribuye directamente a la democracia, la política, el civismo y los valores sociales, completando la función de las instituciones de solidaridad social del Estado y ampliando su definición.

En distintos países en el mundo y en otros países de Europa, vemos recientemente un aumento en la polarización y los discursos de odio debido a que, si bien la globalización ha tenido como consecuencia grandes avances (tecnológicos, económicos, culturales) [4], una de las quejas mundiales en su contra, es que ha debilitado las instituciones tradicionales de solidaridad social causando inestabilidad social y, por ende, política [5].

En su libro, “La guerra por la bondad”, Jamil Zakil [6], aboga por la empatía colectiva, considerándola incluso como un recurso natural de las sociedades. "La política se ha convertido en el agujero negro empático de Estados Unidos. Las personas de izquierda y derecha se miran cada vez más con miedo y odio. Empatizar en este abismo puede parecer una pérdida de tiempo, o peor, una traición a nuestra propia tribu ideológica.” (The War for Kindness).

En México, tampoco pintan bien las cosas, todos vemos diario los insultos y polarización en las redes. Un estudio realizado por la Universidad del Valle de México (UVM) [7], revela que el 72% de los mexicanos creemos que vivimos en un ambiente político y social de incertidumbre y 61% que vivimos en un ambiente de enojo social.

¿Qué podemos hacer para promover la empatía? El primer síntoma de un pensamiento que polariza son los absolutos: “todos, siempre, nadie, nunca”. La universidad de Berkeley, en su iniciativa “Bien Mayor” (Greater Good) tiene el siguiente quiz para medir tus niveles de empatía (pie de página-9) [8]. Por otro lado, Zakil, plantea distintos retos para practicar la empatía, entre ellos, reta a “ser mejores opositores”. Propone encontrar a alguien que piensa distinto a ti o con quien no estás de acuerdo y en lugar de debatir lo que piensan, invita a contarse la historia de por qué piensan de esa manera, cómo llegaron a pensar así, cultivando la curiosidad sobre “el otro”, en lugar del juicio automático [9]. Por último, la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard recomienda a los padres primero empatizar con sus hijos para así modelar la empatía con otros, y segundo ampliar sus “círculos de cuidado por los otros” al mostrarles distintos ejemplos de empatía aplicada.[10]

¿Es posible la empatía con el adversario/enemigo? Sí. Como caso de éxito podemos citar “Life after hate”[11] que es una comunidad en la que extremistas y supremacistas blancos se alejan de su odio practicando la compasión y la empatía.

Cuadernos de Ciencia Ficción. Mi tesis es que las sociedades se diseñan, igual que diseñamos nuestras ciudades. Partiendo del Design Thinking [12], proceso inspirado en el diseño para encontrar soluciones a problemáticas sociales desde el ciudadano, imaginemos un país, Moyokoyani, en el 2040, donde las instituciones reflejan la buena voluntad y empatía de sus ciudadanos, ¿cómo se vería eso? Tendríamos un país en el que las instituciones integrarían de manera transversal la participación ciudadana y cultivarían el voluntariado promoviendo grupos con cualidades empáticas. Distintos estudios muestran que la inteligencia de un grupo aumenta de manera exponencial primero si tiene equidad de género, y segundo por la calidades humanas y empáticas de sus miembros.[13]

*Nota: Dejo un cuestionario a pie de página para quien quiera participar [14].

Bibliografía

“Can Large Welfare States & Strong Civil Societies Coexist? Lessons from Scandinavia.” Accessed December 16, 2019. https://ash.harvard.edu/event/book-talk-can-large-welfare-state-strong-civil-societies-coexist-lessons-scandinavia.

The War For Kindness. “Challenge 3 - Disagree Better.” Accessed December 16, 2019. https://www.warforkindness.com/challenge-3-disagree-better.

“CSHE 2019 Report to the Nation FINAL 7.29.19 11 PM_0.Pdf.” Accessed December 15, 2019.

https://csbs.csusb.edu/sites/csusb_csbs/files/CSHE%202019%20Report%20to%20the%20Nation%20FINAL%207.29.19%2011%20PM_0.pdf.

“Design Thinking for Social Innovation (SSIR).” Accessed December 15, 2019. https://ssir.org/articles/entry/design_thinking_for_social_innovation.

“Empathy Quiz | Greater Good.” Accessed December 16, 2019. https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/take_quiz/empathy.

Making Caring Common. “For Families: 5 Tips for Cultivating Empathy.” Accessed December 16, 2019. https://mcc.gse.harvard.edu/resources-for-families/5-tips-cultivating-empathy.

Frankel, Miriam. “Social Sensitivity Trumps IQ in Group Intelligence.” New Scientist. Accessed December 15, 2019. https://www.newscientist.com/article/dn19530-social-sensitivity-trumps-iq-in-group-intelligence/.

“Hauser_-_ubs_mexico.Pdf.” Accessed December 7, 2019. http://cpl.hks.harvard.edu/files/cpl/files/hauser_-_ubs_mexico.pdf?m=1435171640.

Life After Hate. “Life After Hate.” Accessed December 16, 2019. https://www.lifeafterhate.org.

“México ¿País Polarizado? | Centro de Opinión Pública UVM.” Accessed December 15, 2019. https://opinionpublicauvm.mx/estudios/mexico-pais-polarizado.

“(PDF) Globalization, Institutions of Social Solidarity, and Radical Right-Wing Populism in Western Europe.” Accessed December 16, 2019.

https://www.researchgate.net/publication/327801894_Globalization_Institutions_of_Social_Solidarity_and_Radical_Right-Wing_Populism_in_Western_Europe.

“The Pros And Cons Of Globalization.” Accessed December 16, 2019. https://www.forbes.com/sites/mikecollins/2015/05/06/the-pros-and-cons-of-globalization/#73207d92ccce.

The War For Kindness. “The War For Kindness.” Accessed December 14, 2019. https://www.warforkindness.com.

Cuestionario Cuadernos de Ciencia Ficción 19.12 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCOcOgca4e06fq3oCUtrdquSz7bWcjHJ1Ktp4DRLxFpyT92w/viewform?usp=sf_link