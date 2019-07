Cuba va… la historia de su revolución con 100 carteles

La exposición Cuba va. Gráfica, historia y revolución se exhibirá en la Galería José María Velasco del 13 de julio al 25 de agosto. La muestra reúne más de 100 carteles creados a inicios de la Revolución Cubana en 1953 y hasta los años 70. “Es una espacialidad favorable a la construcción del hombre nuevo: a la dignidad, soberanía, independencia e internacionalismo”, explicó Alberto Híjar, curador de la muestra.

“También es un homenaje al único socialismo en América, como diría Fidel, ‘a 90 millas del imperialismo’. Implica la dignidad, soberanía nacional, independencia y solidaridad internacionalista, urgente en este momento en que México está amenazado por un patán que gobierna Estados Unidos. Es un ejemplo de dignidad y resistencia en una ciudad plagada de torres suntuarias, centros comerciales con consorcios, enormes instalaciones y trabajadores sin derechos de ningún tipo”, dijo.

La muestra exhibe la tradición de un trabajo colectivo que surgió a partir de una necesidad política para la construcción del sujeto de la revolución. Encontramos carteles de Félix Beltrán, Zaida del Río, entre otros, y muchos que carecen de firma.

En todos ellos figura el color tan característico de la serigrafía que identifica a los cubanos, misma que tuvo un auge internacionalista que llegó hasta Estados Unidos. “Es el color intenso de las tintas de serigrafía y la capacidad de integrar la tipografía a la figura a la que se refiere. He aquí un excelente ejemplo de frases, consignas integradas a la imagen como parte de un diseño integral”.

Todos ellos son un ejemplo de resistencia, explicó Alberto Híjar, un recurso de la construcción del socialismo es la emulación, es decir, el ejemplo de los mejores para tratar de ser como ellos. Por ello tienen exhalación figuras como el Che. “La incorporación de la educación histórica con series de carteles sobre la historia de cuba, sobre los procesos revolucionarios, sobre el che, dan lugar a la apropiación de la historieta y finalmente a una cosa muy importante: el humor y la ternura. La ternura es nuestra, de los comunistas”.

El material exhibido pertenece a la colección del Taller de Arte e Ideología, fundado en los años 70 por Alberto Híjar, año en que fue invitado para la conmemoración del Asalto al Cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953.

“Estos carteles y otra propaganda estaban por toda La Habana; en una calle vi un cartel medio destruido, a punto de caerse, y empecé a desprenderlo cuando se acercó un compañero del Comité de Defensa de la Revolución y me preguntó: ¿Qué está haciendo? ¿Es usted extranjero? Estos carteles son para el pueblo”. Tomó mi nombre porque me dijo que era necesario que supieran que estaba interesado en la gráfica cubana. Al día siguiente salí del lugar donde me estaba hospedando y cuando regresé, encontré un gran rollo de carteles. Así comenzó esta colección”, compartió Híjar.

Posteriormente, el acervo se fue incrementando gracias a los viajes anuales Cuba para universitarios del Curso Vivo de Arte de la UNAM. Prevalecen sobre todo los carteles de los años 70 y del Instituto Cubano de Artes e Industrias Cinematográficas.



➥ La exposición Cuba va. Gráfica, historia y revolución se inaugurará el 13 de junio a las 12:00 horas. La muestra se podrá visitar en la Galería José María Velasco hasta el 25 de agosto.