Cuidado con las infecciones de transmisión sexual

El día de mañana se conmemora en México el llamado “Día del amor y la amistad”; es considerado, de acuerdo con varios estudios, como el día en que más preservativos se venden en el mundo; y México no es la excepción. Hay adicionalmente varias estimaciones en las que se calcula que los hoteles y moteles registran la más alta ocupación en el año.

Se trata de un día en que se registra también la mayor cantidad de “infidelidades”, y al mismo tiempo, de una enorme cantidad de manifestaciones de genuino amor y amistad, de las cuales, muchas de ellas, se concretan en relaciones sexuales.

Los datos que se tienen al respecto son, sin duda preocupantes. Sobre todo en un país con una alta violencia contra las mujeres. En ese sentido es importante destacar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID, 2018), levantada y procesada por el INEGI, en México hay 26.9 millones de mujeres de 15 a 49 años de edad que han tenido relaciones sexuales. De ellas, 59.4% no utilizaron ningún método anti conceptivo en su primera relación sexual.

Hay otras encuestas en las que se revela que un alto porcentaje de mujeres que no utilizaron métodos de prevención del embarazo, porque así se lo pidieron o exigieron sus parejas; lo cual es una muestra más de las condiciones de violencia que prevalecen en el país en contra de las mujeres.

Otro dato a destacar es que entre los años 2018 y 2019, el número de personas atendidas por infecciones de transmisión sexual se incrementó, en prácticamente todos los tipos respecto de los cuales se lleva a cabo seguimiento mediante la notificación semanal que realiza la Secretaría de Salud mediante su Boletín Epidemiológico.

Sífilis congénita, sífilis adquirida, linfogranuloma venéreo, chancro blando, herpes genital y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, son sólo algunos de los nombres de las infecciones de transmisión sexual en las que se registran incrementos importantes en el número de contagios atendidos en el Sector Salud. Sin embargo, se estima que hay un subregistro importante pues muchas de las infecciones son subestimadas, no diagnosticadas apropiadamente, o bien, simplemente no son atendidas por quienes las contraen.

Es importante considerar que en el Sector Salud no puede ni debe relajar sus estrategias de información y prevención. Sobre todo, es de suma relevancia que se destinen más recursos para evitar no sólo contagios de las enfermedades mencionadas, sino también embarazos no planeados o deseados.

A pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo, el hecho es que en México no se ha logrado una reducción importante en las tasas de fecundidad adolescente; y de hecho en la ENADID, también se documenta que las tasas de 2018 frente a las de cinco años atrás, se incrementaron para los grupos de mujeres 15 a 19 años y de 20 a 24 años de edad.

Cada año nacen, de acuerdo con el INEGI, casi 400 mil niñas y niños cuyas madres tenían 19 años o menos al momento de nacer; esto implica un promedio de aproximadamente 1,095 casos por día, es decir, 45.66 por hora.

El amor responsable debe llevar a las personas a tomar decisiones inteligentes; a ejercer la sexualidad con plena libertad y responsabilidad; a cuidarse y cuidar a su o sus parejas, siempre con base en relaciones de honestidad, mutuo consentimiento y mutuo acuerdo, respetando y asumiendo que no es no, y que sólo está permitido lo que ambas partes, libremente, consienten.

Sabiendo todo lo que sabemos, las autoridades en todos los órdenes y niveles, deberían garantizar la disponibilidad de preservativos y otros métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual y de embarazos. Lo que está en juego es la salud, la vida y la posibilidad de desarrollar proyectos autónomos de existencia para millones de personas en el país. Es, a todas luces, un asunto que no puede ni debe tomarse a la ligera.

Investigador del PUED-UNAM

