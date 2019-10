Cumplirá 41 años el Torneo Corona’s Open en Bosque Real Country Club

DRIVER.- Una vida completa dedicada al golf, es la del comediante de México Sergio Corona que cumplirá 41 años de llevar a cabo su Torneo Corona’s Open, el próximo 9 de octubre en el campo ejecutivo del Bosque Real Country Club, situado en Huixquilucan, Estado de México. Este es el torneo más añejo y tradicional que realiza un particular amateur mexicano.

MADERA TRES.- Después de algunos años de jugar este deporte, se le ocurrió hacer un evento en el que reinara la alegría y la buena convivencia e inicialmente lo organizó en Acapulco y luego en varios campos de golf de la República Mexicana, inclusive lo llevó en dos ocasiones a la República de Cuba, en el único campo de golf que tienen El Varadero, siempre con la consigna de no llevar a la mujer de uno.

MADERA CINCO.- Inclusive hasta hizo una canción al golf, bueno, le cambió la letra a una canción de Juan Gabriel, con la que siempre ameniza la entrega de premios. En principio se entregaban trofeos de plata, diseñados por el compadre Álvaro Meléndez (QEPD) de Taxco de Alarcón, Guerrero. Ha sido siempre un gran comediante, artista de televisión, cuando se inició, hizo pareja con Alfonso Arau, pero después se separaron por problemas familiares.

HIERRO SIETE.- En esta ocasión la organización del certamen está a cargo de INFOGOLF del estimado doctor Alfredo Sánchez Gaitán, quien se hizo cargo y Sergio, solo estará presente para saludar a los jugadores participantes, ya que por la edad, perdió distancia y no puede caminar mucho. Por cierto, el gran golfista amateur Rolando Lemus Ortiz, tiene récord de asistencia, ya que ha intervenido en los 40 torneos anteriores y ha ganado cinco, tres en Cuernavaca y dos en Acapulco.

HIERRO NUEVE.- Los premios son estupendos para el Hole in One, están programados en el Hoyo 1, un reloj Tag Heuer; Hoyo 8 un reloj Oris; Hoyo 10 un carrito de golf y Hoyo 17 una membresía familiar para 5 personas por 5 años en Pichilingue Golf Club de Acapulco. El formato de juego es Foursome Ago-Gó con hándicap. También hay premios a los mejores oyeses. Todavía hay lugares. Inscripciones con Lidia Reyes al 5683-9701.

APPROACH.- Por otra parte, el 10 de octubre tendremos la Jugada de Golf de Ex Alumnos del CUM Centro Universitario México, también en el Campo Ejecutivo de Bosque Real. Se juega Bola Baja por Parejas y el cupo es limitado a 40 jugadores. Inscripciones al 4994-0528.

PUTT.- Y el sábado 19 de octubre, se jugará en el Campo de Golf y Escuela Las Maravillas, ubicado en Chietla, Puebla, el torneo The First Tee con atractivos premios. Por lo que respecta al Hoyo en Uno, habrá un carrito de golf en el Hoyo 1; en el Hoyo 9 un reloj Oris, en el Hoyo 10 una membresía de Pichilingue Acapulco y en el 18 un reloj Tag Heuer con una dotación de cerveza por un año. Podrás jugar con alguno de los chicos del programa First Tee México Las Maravillas. El juego será por parejas bola baja con el 80 por ciento del hándicap. Inscripciones con Lidia Reyes al 5683-9701 o al Celular 556194-9519. Y recuerda: Se puede ser caballero sin ser golfista, pero no se puede ser golfista sin ser un caballero.

HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES.

jegove22@hotmail.com