Darío Yazbek reconoce los retos y beneficios del doblaje

Llega a la pantalla grande de nuestro país, Playmobil: la película, cinta protagonizada por Rex ­Dasher, quien cobra vida gracias a la voz de Darío Yazbek: “Lo primero que se me viene a la mente cuando veo los playmobil son horas y horas de juego. Cuando yo tenía seis años, una tía me regaló un barco pirata y me voló la cabeza porque fue lo máximo para mí, me encantaban los piratas. Fue un tesoro que de tanto que jugué con él, terminó todo rayado y ahora es un recuerdo muy bonito que me une más a esta película”, menciona Yazbek a Crónica.

La película nos presenta la historia de Marla, que cuando su hermano menor Charlie ­desaparece inesperadamente y se introduce en el mágico mundo animado de Playmobil, se embarca en una aventura para traerlo de vuelta a casa. A medida que descubre los secretos que aguardan en ese mundo, Marla conoce a una serie de heroicos nuevos amigos, como el conductor de camiones Del o el carismático agente secreto Rex Dasher, entre otros.

La aventura, además de llevarla directamente al corazón del mundo Playmobil, le ayudará a conocerse mejor a sí misma y a entender que todo es posible cuando creemos en nosotros mismos.

Rex Drasher es un agente secreto con complejo de galán, en quien recae la comedia de la película: “Me encantó mi personaje, me divertí muchísimo y sentí que conecté muy bien con él. Después, cuando vi la película dije ‘¡Órale! Hasta mi barquito de la infancia pasaba detrás’. Son cosas nostálgicas que emocionan mucho”, asegura.

El actor reflexionó sobre los desafíos de actuar en formatos diferentes: “Es una forma de trabajar distinta y eso es complicado porque yo tengo una forma de trabajar donde se lleva un proceso y un trabajo pleno ya sea para cine o teatro que tal vez en el doblaje no funciona así. Lo que es muy complicado es expresar todo a través de la voz, porque es olvidarse del cuerpo, eso fue un gran reto para mí”, explica.

El pasado 19 de julio se estrenó la serie Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco. Se trata de una nueva versión del anime original que muchos fans disfrutaron el siglo pasado, producción donde Yazbek interpreta a Seiya: “Habrá críticas porque soy consciente que hay cosas que debo mejorar y al tener eso muy claro sé que puedo seguir creciendo porque el doblaje requiere una técnica muy específica que hay que ir aprendiendo en el camino”, expresa.