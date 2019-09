David Huerta gana el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances

El poeta y ensayista mexicano David Huerta ganó el Premio Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) de Literatura en Lenguas Romances 2019, anunció este lunes el jurado del galardón, que valoró "el ímpetu, la ambición y la fraterna inteligencia" de su obra.



"Su dominio y asimilación de las más diversas tradiciones de la modernidad y las vanguardias literarias latinoamericanas y otras lenguas como la francesa y la estadounidense, sin excluir en períodos más recientes la relectura de la poesía medieval, renacentista y barroca españolas", señaló la portavoz del jurado, Luz Elena Gutiérrez, en conferencia de prensa.



Huerta (Ciudad de México, 1949) ha incluido también la traducción como "parte fundamental" de su obra "que la convierten en una ejemplar anomalía que ha problematizado todo discurso poético", consideró el jurado.



Su libro "Incurable" (1987) "se constituyó casi de inmediato en un punto de inflexión necesario y ya convertido en cauce por el que han discurrido los más diversos caudales", detalló Gutiérrez.



El autor es uno de los referentes de la poesía mexicana contemporánea. Hijo del poeta Efraín Huerta, ha impartido cursos en la Fundación Octavio Paz y la Fundación para las Letras Mexicanas, ha sido colaborador de diversos periódicos y semanarios mexicanos.



Huerta toma el testigo de la uruguaya Ida Vitale en la edición 29 de este premio, y es la primera ocasión en que este galardón es otorgado dos años consecutivos a poetas.



En conferencia telefónica desde Ciudad de México, el escritor afirmó que recibir este premio significa "una lección de humildad" y que lo importante "es no creérsela" y seguir escribiendo.



"Me siento profundamente honrado, pocas veces lo distinguen a uno con un premio como este, es un gran honor para mí. Yo lo único que he hecho es escribir constante, continuamente a lo largo de mi vida, este año cumpliré 70 años, de modo que me alegra también la coincidencia de ese cumpleaños con el premio", expresó.



Huerta es autor de los libros "Cuaderno de noviembre" (1976), "Huellas del civilizado" (1977), "Versión" (1978), "Los objetos están más cerca de lo que aparentan" (1990), "La sombra de los perros" (1996), "La música de lo que pasa" (1997) y "El azul en la flama" (2002), entre otros.



El galardón, con una dotación de 150.000 dólares, será entregado el próximo 30 de noviembre en la inauguración de la XXXII edición de la FIL de Guadalajara, la feria literaria más importante del mundo en español y que este año tendrá a la India como país invitado de honor.