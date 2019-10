Declina Medina Mora comparecer ante Senado

Eduardo Medina Mora declinó comparecer ante el pleno del Senado para explicar los motivos que lo llevaron a renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual este martes solo se votará y en su caso se aprobará su dimisión a ese cargo, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal

Monreal Ávila, informó que el exprocurador General de la República, le expresó de manera indirecta su deseo de que se dé tramite cuanto antes a su renuncia al cargo de ministro de la corte.

“Hemos decidido mañana en el pleno someterlo a la aprobación del mismo, yo he tenido comunicación con el ex ministro de manera indirecta, él no desea ni ampliar sus motivos, ni menos asistir o comparecer al senado para explicar, él ha comentado que ha agotado su petición y su interés de seguir en la corte y ha presentado su renuncia con carácter definitivo e irrevocable y que solo desea concluir el trámite para que se consume su renuncia”, detalló

El zacatecano dijo que la comunicación con Medina Mora fue amable, por interpósita persona, cuyo nombre no reveló.

Señaló además, que es un momento donde no se puede ir avanzando ni construyendo un clima de linchamiento, ya el termino jurídico constitucional y el principio de presunción de inocencia es para todos y él está en un momento difícil en donde, “nosotros no deseamos abonar en esta crisis de linchamiento que existe contra el o contra cualquier otro, nosotros no lo vamos a hacer, ni lo vamos a presionar para que explique las causas”.

Confirmo así mismo, que una vez que el trámite se agote en el senado, se notificará al presidente Andrés Manuel López obrador para que pueda de inmediato enviar la terna para cubrir la vacante que deja Medina Mora.